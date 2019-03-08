Geely Motors Россия объявляет цены на обновленный Geely Emgrand 7

Geely Motors опубликовала цены на новые комплектации Emgrand 7

Geely Motors представляет новые комплектации Emgrand 7. Семейный седан третьего поколения доступен в официальных дилерских центрах Geely по цене от 735 990 рублей.

Следуя стратегии клиентоориентированности и требованиям рынка, производитель расширил диапазон версий модели. Теперь Emgrand 7 представлен в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт» для версии с 1,5-литровым двигателем и в комплектациях «Комфорт» и «Люкс» для версии в 1,8-литровым двигателем.

Новый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л в Geely Emgrand 7 развивает 103 лс и 140 Нм. Двигатель объемом 1,8 л имеет мощность 133 лс и пиковый крутящий момент 170 Нм. Оба двигателя сертифицированы в соответствии с экологическим стандартом Евро-5. В топовой версии «Люкс» мощность двигателя на колеса передается с помощью бесступенчатой трансмиссии CVT, в остальных комплектациях новинка оборудована механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Уже в базовой комплектации доступны все ключевые преимущества модели, а также такие фукнции, как система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, бортовой компьютер с цветным TFT дисплеем 4,2″, функция “Follow me home” (задержка выключения фар) и т.д.

Версии «Комфорт» и «Люкс» оснащены мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и кнопками управления мультимедиа (в базе – рулевое колесо с отделкой из пластика), мультимедийной системой c цветным экраном 8″, Bluetooth-интерфейсом для подключения мобильных устройств, системой MirrorLink для подключения смартфонов на Android и системой громкой связи Bluetooth hands-free. В комплектации «Люкс» доступны отделка сидений искусственной кожей и аудиосистема с 6 динамиками.

Цены и комплектации Emgrand 7: