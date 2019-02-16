Subaru: Спортивные планы 2019

О, спорт! Ты – Subaru!

Автомобили Subaru всегда ассоциируются не только с уникальными техническими решениями, но и с великими победами в автоспорте.

Из года в год мы принимаем участие в самых престижных соревнованиях и становимся обладателям рекордов и наград и нынешний год не станет для Subaru исключением.

В 2019 году у нас очень серьезное расписание соревнований и очень хорошо подготовленные болиды, некоторые из которых уже много раз становились победителями и призерами гонок.

Subaru WRX STI примет участие в японском чемпионате по ралли, где весь прошлый сезон наши пилоты доминировали на подиуме, и мы уверены, что повторим наш успех.

Ещё одно знаковое для нас соревнование – 24 часа Нюрбургринга. Знаменитая гонка пройдёт в июне, и мы примем в ней участие на специально подготовленной версии Subaru WRX STI. Наши специалисты улучшили аэродинамику, внесли десятки изменений в конструкцию двигателя и трансмиссии, а это значит, что мы обязательно поборемся за очередную победу в классе SP3T. Именно очередную, ведь Subaru побеждали в этой гонке уже пять раз.

Болид Subaru BRZ GT 300, поборется за победу в японской серии Super GT, которая по праву считается одной из самых престижных гоночных серий Страны восходящего солнца. Наш автомобиль будет выступать в классе GT 300, где конкуренция очень серьёзная, поэтому наши инженеры подготовились к соревнованиям со всей ответственностью.

Кроме этого, наши автомобили примут участие гоночной серии Gazoo racing 86/BRZ, которая проходит в Японии и проводится на автомобилях Toyota GT86 и Subaru BRZ.