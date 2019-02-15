Новые BMW X3 M и BMW X4 M и их версии Competition.

BMW X3 M и BMW X4 в полной комплектации из линейки спортивных автомобилей

Подразделение BMW M GmbH расширяет линейку спортивных автомобилей и впервые в своей истории представляет новинки в сегментах SAV (Sports Activity Vehicle) и SAC (Sports Activity Coupe).

Подразделение BMW M GmbH расширяет линейку спортивных автомобилей и впервые в своей истории представляет новинки в сегментах SAV (Sports Activity Vehicle) и SAC (Sports Activity Coupe).

BMW X3 M и BMW X4 M задают новые стандарты динамики, маневренности и управляемости в своих классах и на старте продаж сразу будут доступны одновременно в стандартной версии и в версии Competition. Модели Competition отличаются повышенной мощностью и более богатым оснащением.

BMW X3 M и BMW X4 M будут предлагаться в России в версии Competition в практически максимальной комплектации, а также в лимитированном исполнении Special Edition, которое также обладает расширенным уровнем стандартного оборудования.

BMW X3 M Competition будет доступен по цене 7 680 000 рублей, а BMW X4 M Competition – 7 840 000 рублей. Обе модели в числе прочего стандартно оснащаются 21-дюймовыми легкосплавными колесными дисками M, расширенной отделкой кожей Merino в паре со спортивными сиденьями М, аудиосистемой Harman Kardon Surround Sound, проекционным дисплеем, передовыми ассистентами вождения и парковки, а также выхлопной системой М sport

Также специально для российских клиентов предлагается ограниченная серия BMW X3 M и BMW X4 M Special Edition. Автомобили представлены в расширенных фиксированных комплектациях, на выбор доступны только цвет кузова и обивки. В список оборудования входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски М, адаптивные светодиодные фары, спортивные сиденья М с вентиляцией, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound и проекционный дисплей. BMW X3 M Special Edition будет доступен с начала продаж по цене 6 690 000 рублей, а BMW X4 M Special Edition – 6 820 000 рублей.

Новый 6-цилиндровый рядный двигатель с выдающимися характеристиками

Новинки оснащены самым мощным 6-цилиндровым рядным бензиновым двигателем за всю историю BMW M. Новый высокооборотистый силовой агрегат рабочим объемом 3,0 л с технологией M TwinPower Turbo с двумя турбонагнетателями развивает мощность 480 л.с. и максимальный крутящий момент 600 Нм.

Специально для BMW X3 M Competition и BMW X4 M Competition разработали версию силового агрегата, с повышенной на 30 л.с. мощностью, которая составляет 510 л.с.

Безупречное распределение мощности: система полного привода M xDrive и активный дифференциал M

Новый высокоэффективный двигатель работает в связке с 8-ступенчатой коробкой передач M Steptronic с системой управления Drivelogic и системой полного привода M xDrive, дебютировавшей на модели BMW M5. Система M xDrive распределяет мощность двигателя с приоритетом на заднюю ось и позволяет использовать два полноприводных режима движения (на BMW X3 M и BMW X4 M).

Централизованное управление системой полного привода M xDrive и активным дифференциалом M на задней оси гарантирует оптимальное распределение мощности между четырьмя колесами и обеспечивает превосходные тягу, маневренность и курсовую устойчивость. Разгон от 0 до 100 км/ч у BMW X3 M и BMW X4 занимает одинаковое время — 4,2 с, а версии Competition выполняют спринт за 4,1 с.

Уникальные технологии ходовой части M — залог непревзойденной динамики

Автомобили семейства BMW M известны своими динамическими характеристиками и непревзойденной управляемостью, которые достигаются во многом благодаря использованию специальных усилителей кузова и продвинутых технологий шасси. Благодаря наличию трех режимов работы подвески электронно-управляемые амортизаторы M обеспечивают великолепный комфорт в ежедневной эксплуатации и при необходимости прямую связь с дорогой за счет минимальных хода колес и колебаний кузова.

Оригинальные кинематические и эластокинематические характеристики M подвески (передняя подвеска на пружинных стойках с двумя нижними шаровыми шарнирами и пятирычажная задняя подвеска) выступают залогом исключительно точного положения колес и образцовой стабильности на дороге.

Комплекс технологий ходовой части, обеспечивающих максимальную точность на пределе возможностей, дополняют специальная система рулевого управления М (с усилителем M Servotronic и рулевым механизмом с переменным передаточным числом) и мощные композитные М тормоза. Среди прочих опций в перечень стандартного оснащения входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски M.

Наряду с настройкой жесткости амортизаторов и системы полного привода M xDrive, режимы работы двигателя, коробки передач и рулевого управления тоже изменяются простым нажатием кнопки. При выборе режима M Dynamic система динамического контроля курсовой устойчивости DSC допускает контролируемую пробуксовку колес.

Разумеется, систему можно полностью деактивировать. Через меню iDrive возможно настроить состав и характер информации, отображаемой на опциональном проекционном дисплее. Водитель может сохранить два профиля настроек в меню iDrive и активировать их с помощью двух кнопок M на рулевом колесе.

Характерные дизайнерские элементы M для экстерьера и интерьера

Специальные дизайнерские элементы M, предлагаемые для BMW X3 M и BMW X4 M и версий Competition данных моделей, не только оптимизируют эффективность охлаждения, но и повышают аэродинамические характеристики новинок. Премиальную гоночную атмосферу внутреннего пространства формируют спортивные сиденья с электроприводными регулировками положения, обивка кожей Vernasca, специальная панель приборов M, обтянутое кожей рулевое колесо M и рычаг переключения передач M.

BMW X3 M Competition и BMW X4 M Competition можно узнать по эксклюзивным внешним элементам, таким как черная глянцевая отделка окантовки фирменной сдвоенной решетки радиатора, корпусов наружных зеркал и воздухозаборников M, а также задний спойлер (для BMW X4 M Competition). В стандартное оснащение также входят 21-дюймовые легкосплавные полированные колесные диски M черного цвета и система выпуска M Sport.

Спортивную атмосферу в салоне подчеркивают сиденья M Sport с обивкой кожей Merino, специальные накладки на пороги. Центральную консоль украшает название модели. В списке дополнительного оборудования для версий Competition значатся специальные варианты двухцветной кожаной обивки со вставками из алькантары.

По заказу предлагается пакет внешней отделки M Carbon (с августа 2019 года) с дизайнерскими элементами из карбона: передние воздухозаборники, специальные выступы на переднем аэродинамическом обвесе, задний диффузор и корпуса наружных зеркал заднего вида. Для BMW X4 M и BMW X4 M Competition пакет дополнен задним спойлером из карбона.