Российские дороги покроют «суперасфальтом»

Российские дороги покроют «суперасфальтом»
Февраль 14 19:06 2019

Новая технология “Суперасфальт”позволит ремонтировать дороги в дождь и при минусовых температурах

Около 1 тыс. км дорог в России в ближайшие два года планируется уложить по технологии «Суперасфальт», пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

укладка асфальта

Как отмечается, дорожное покрытие по методу объёмного проектирования позволяет учитывать климат и интенсивность транспортного движения в регионах. Технологию планируют включить в ГОСТ.

В ведомстве рассчитывают, что применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта до 12 лет, при этом капитальный ремонт потребуется раз в 24 года.

«Суперасфальт» активно применяется на Западе, говорится в материале. В России технология тестировалась три года и уже использовалась на ряде трасс.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что асфальтоукладчикам разрешили обновлять дорожное покрытие при неблагоприятных погодных условиях.
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AMSRUS
AMSRUS

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