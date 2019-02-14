Российские дороги покроют «суперасфальтом»

Новая технология “Суперасфальт”позволит ремонтировать дороги в дождь и при минусовых температурах

Около 1 тыс. км дорог в России в ближайшие два года планируется уложить по технологии «Суперасфальт», пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Как отмечается, дорожное покрытие по методу объёмного проектирования позволяет учитывать климат и интенсивность транспортного движения в регионах. Технологию планируют включить в ГОСТ.

В ведомстве рассчитывают, что применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта до 12 лет, при этом капитальный ремонт потребуется раз в 24 года.

«Суперасфальт» активно применяется на Западе, говорится в материале. В России технология тестировалась три года и уже использовалась на ряде трасс.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что асфальтоукладчикам разрешили обновлять дорожное покрытие при неблагоприятных погодных условиях.

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