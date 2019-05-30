Автостат: ТОП-30 регионов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей за январь-апрель 2019 года

Автостат: ТОП-30 регионов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей за январь-апрель 2019 года
Май 30 17:05 2019

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за первые четыре месяца 2019 года составил 475 тыс. единиц.

Москва по-прежнему остается крупнейшим региональным рынком в стране несмотря на то, что ее показатель за отчетный период снизился на 7% и достиг 67,1 тыс. реализованных экземпляров. А вот рынок Подмосковья за этот период вырос на 11,5% до 43,5 тыс. новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 32,5 тыс. машин, показавший снижение на 3,2%. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится 30% всего российского рынка новых автомобилей.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (20,8 тыс. шт.; -5,4%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (18,3 тыс. шт.; +3%) и Башкортостан (16,6 тыс. шт.; -5,3%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (15,4 тыс. шт.; -2%), Свердловская (14,7 тыс. шт.; -1,4%), Челябинская (12,2 тыс. шт.; -2,7%) и Ростовская (12 тыс. шт.; -2,7%) области.

Отметим также, что лишь у двух субъектов РФ, входящих в первую десятку, наблюдается положительная динамика авторынка (Московская область и Краснодарский край). Всего же среди 30 представленных регионов рыночный рост наблюдается у 14. Самый большой такой показатель зафиксирован в Красноярском крае: здесь по сравнению с январем – апрелем 2018 года рынок вырос на 23,5%. На втором месте по динамике – Кемеровская область (+18,5%), за которой следуют Новосибирская (+12,8%) и Московская (+11,5%) области. У остальных представленных субъектов рыночный рост находится ниже 10%-ной отметки.

А вот самое сильное падение рынка в ТОП-30 отмечается в Нижегородской (-8,4%) области, за которой следуют Удмуртия (-7%) и уже упоминавшаяся Москва (-7%). В остальных регионах падение рынка не превысило 6%.

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей в январе – апреле 2019 года

Регион4 мес. 2019 г.,

тыс. шт.

4 мес. 2018 г.,

тыс. шт.

Изм., %Доля, %
1Москва67,172,2-7,014,1
2Московская область43,539,011,59,2
3Санкт-Петербург32,533,5-3,26,8
4Республика Татарстан20,821,9-5,44,4
5Краснодарский край18,317,83,03,9
6Республика Башкортостан16,617,5-5,33,5
7Самарская область15,415,7-2,03,2
8Свердловская область14,714,9-1,43,1
9Челябинская область12,212,5-2,72,6
10Ростовская область12,012,3-2,72,5
11Нижегородская область10,711,7-8,42,3
12Пермский край9,99,90,12,1
13Ханты-Мансийский АО8,58,40,51,8
14Ставропольский край8,48,8-4,71,8
15Воронежская область8,17,75,11,7
16Волгоградская область7,77,09,91,6
17Кемеровская область7,05,918,51,5
18Саратовская область6,66,7-1,91,4
19Оренбургская область6,26,3-1,81,3
20Удмуртская Республика6,26,7-7,01,3
21Красноярский край6,25,023,51,3
22Ленинградская область5,75,54,61,2
23Новосибирская область5,54,812,81,1
24Тюменская область5,45,23,21,1
25Белгородская область5,14,94,21,1
26Тульская область4,84,9-1,71,0
27Рязанская область4,14,1-0,30,9
28Вологодская область4,03,84,80,8
29Липецкая область3,93,74,40,8
30Ульяновская область3,94,0-1,90,8
Всего по России475,0474,90,0100,0

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