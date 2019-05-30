Автостат: ТОП-30 регионов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей за январь-апрель 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за первые четыре месяца 2019 года составил 475 тыс. единиц.

Москва по-прежнему остается крупнейшим региональным рынком в стране несмотря на то, что ее показатель за отчетный период снизился на 7% и достиг 67,1 тыс. реализованных экземпляров. А вот рынок Подмосковья за этот период вырос на 11,5% до 43,5 тыс. новых автомобилей. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 32,5 тыс. машин, показавший снижение на 3,2%. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится 30% всего российского рынка новых автомобилей.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (20,8 тыс. шт.; -5,4%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (18,3 тыс. шт.; +3%) и Башкортостан (16,6 тыс. шт.; -5,3%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (15,4 тыс. шт.; -2%), Свердловская (14,7 тыс. шт.; -1,4%), Челябинская (12,2 тыс. шт.; -2,7%) и Ростовская (12 тыс. шт.; -2,7%) области.

Отметим также, что лишь у двух субъектов РФ, входящих в первую десятку, наблюдается положительная динамика авторынка (Московская область и Краснодарский край). Всего же среди 30 представленных регионов рыночный рост наблюдается у 14. Самый большой такой показатель зафиксирован в Красноярском крае: здесь по сравнению с январем – апрелем 2018 года рынок вырос на 23,5%. На втором месте по динамике – Кемеровская область (+18,5%), за которой следуют Новосибирская (+12,8%) и Московская (+11,5%) области. У остальных представленных субъектов рыночный рост находится ниже 10%-ной отметки.

А вот самое сильное падение рынка в ТОП-30 отмечается в Нижегородской (-8,4%) области, за которой следуют Удмуртия (-7%) и уже упоминавшаяся Москва (-7%). В остальных регионах падение рынка не превысило 6%.

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей в январе – апреле 2019 года

№ Регион 4 мес. 2019 г., тыс. шт. 4 мес. 2018 г., тыс. шт. Изм., % Доля, % 1 Москва 67,1 72,2 -7,0 14,1 2 Московская область 43,5 39,0 11,5 9,2 3 Санкт-Петербург 32,5 33,5 -3,2 6,8 4 Республика Татарстан 20,8 21,9 -5,4 4,4 5 Краснодарский край 18,3 17,8 3,0 3,9 6 Республика Башкортостан 16,6 17,5 -5,3 3,5 7 Самарская область 15,4 15,7 -2,0 3,2 8 Свердловская область 14,7 14,9 -1,4 3,1 9 Челябинская область 12,2 12,5 -2,7 2,6 10 Ростовская область 12,0 12,3 -2,7 2,5 11 Нижегородская область 10,7 11,7 -8,4 2,3 12 Пермский край 9,9 9,9 0,1 2,1 13 Ханты-Мансийский АО 8,5 8,4 0,5 1,8 14 Ставропольский край 8,4 8,8 -4,7 1,8 15 Воронежская область 8,1 7,7 5,1 1,7 16 Волгоградская область 7,7 7,0 9,9 1,6 17 Кемеровская область 7,0 5,9 18,5 1,5 18 Саратовская область 6,6 6,7 -1,9 1,4 19 Оренбургская область 6,2 6,3 -1,8 1,3 20 Удмуртская Республика 6,2 6,7 -7,0 1,3 21 Красноярский край 6,2 5,0 23,5 1,3 22 Ленинградская область 5,7 5,5 4,6 1,2 23 Новосибирская область 5,5 4,8 12,8 1,1 24 Тюменская область 5,4 5,2 3,2 1,1 25 Белгородская область 5,1 4,9 4,2 1,1 26 Тульская область 4,8 4,9 -1,7 1,0 27 Рязанская область 4,1 4,1 -0,3 0,9 28 Вологодская область 4,0 3,8 4,8 0,8 29 Липецкая область 3,9 3,7 4,4 0,8 30 Ульяновская область 3,9 4,0 -1,9 0,8 Всего по России 475,0 474,9 0,0 100,0

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