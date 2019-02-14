Разработчик Lifan Connect, компания «Лаборатория Умного Вождения», в 2018 году увеличила число клиентов в 10 раз

«Лаборатория Умного Вождения» за 2018 год увеличила количество своих клиентов более чем в 10 раз

«Лаборатория Умного Вождения» – новый игрок на рынке телематики, но уже за три года работы компания получила доверие крупных партнёров и большого количества клиентов.

В 2018 году компания увеличила количество клиентов больше чем в 10 раз, при этом значительный рост показали практически все направления деятельности компании. Так, например, в 5 раз выросли продажи connected-car устройства «Элемент» через дилерские центры. Как часть страховых продуктов было реализовано в 2 раза больше устройств, чем в прошлом году.

Ещё одним важным достижением является старт сотрудничества с Lifan и Cherry. Владельцы некоторых моделей автомобилей данных компаний с помощью телематического устройства «Элемент» получили возможность удаленно завести машину, управлять внешним освещением, узнать местоположение автомобиля на карте, уровень топлива и заряда аккумуляторной батареи в режиме реального времени.

«Лаборатория Умного Вождения» также расширяет количество партнеров в секторе страхования. В 2018 году было начато сотрудничество с ключевыми игроками страхового рынка: «Альфастрахование», «Росгосстрах», «Согласие», «Ингосстрах». Совместно с ними были разработаны программы умного страхования, предоставляющие особые условия получения скидки на полис КАСКО для владельцев. Такие программы стимулируют водителей корректировать стиль своего вождения, чтобы получить скидку в будущем.

В 2018 году «Лаборатория Умного Вождения» вошла в список компаний аккредитованных Российским Союзом Автостраховщиков. Теперь данные, полученные устройством «Элемент», могут учитываться в европротоколе, что позволит оформлять ДТП без сотрудника ГИБДД.

В уходящем году «Лаборатория Умного Вождения» представила множество инновационных разработок, ещё не существующих на российском рынке. Так, компания запустила первый в России телеграм-бот, позволяющий дистанционно управлять автомобилем. Теперь владельцы устройств «Элемент» могут управлять работой двигателя, открывать и закрывать двери, используя лишь мессенджер telegram. Также компания разработала первую в России систему распознавания и раннего информирования об авариях на основе искусственного интеллекта – Crash AI. Обновлённая технология способна отличить настоящую аварию от ложной и определить её характер: направление и силу удара, степень тяжести повреждений и другие важные характеристики ДТП.

«За 3 года наша компания накопила большой опыт в разработке и запуске инновационных для российского рынка Connected car решений для абсолютно разных его участников. Мы научились делать первоклассные устройства, разрабатывать высококачественный адаптивный софт и мобильные приложения, и, конечно, мы каждый день работаем над тем, чтобы оказывать услуги нашим клиентам на самом высоком уровне. То, чего мы достигли за такой короткий срок, мотивирует нас двигаться дальше, ставить новые, ещё более амбициозные, цели и совершенствоваться. У нас много планов на 2019 год и мы верим, что наше развитие и рост количества подключённых автомобилей окажут положительное влияние на транспортную инфраструктуру в целом, позволив значительно повысить безопасность дорожного движения», – заявил Михаил Анохин, исполнительный директор компании «Лаборатория Умного Вождения»

В 2018 году представители компании посетили больше 20 международных конференций, провели десятки встреч и переговоров с иностранными компаниям. И уже в 2019 году начнутся первые пилотные проекты за рубежом.