Львовский автобусный завод заявляет о возобновлении работы

Львовский автобусный завод заявил на своем официальном сайте о восстановлении своей работы и представил обновленную линейку продукции

На сайте он представил линейку своей продукции, которая начинается с рестайлингового легендарного автобуса ЛАЗ 695, который, судя по каталогу, больше похож на одну и версий линейки моделей «Лайнер-9» или «Лайнер-10». Среди продукции также 10 метровый низкопольный автобус ЛАЗ А152, хорошо знакомая украинцам модель ЛАЗ А183 в двух модификациях, пригородный полунизкопол ЛАЗ А191, автобусы для туристических и междугородных поездок, троллейбусы Е183, двухсекционные троллейбус и автобус «гармошка» Е303 и А292. Кроме того ЛАЗ предлагает автомобили скорой помощи.

Напомним, что Львовский автобусный завод во времена СССР был одним из наибольших производителей автобусов в странах советского лагеря. Производство автобусов он начал в 1956 году с первой модификации автобуса ЛАЗ 695. Позднее появились модели ЛАЗ 699 «Турист», городской автобус ЛАЗ-42021, автобус большой вместительности ЛАЗ – 52521.

Еще в 1960-х годах на ЛАЗе на основе кузовов автобусов ЛАЗ 695 начали собирать троллейбусы. Их производство было налажено и в Одессе – местные «рогатые» получили название ОдАЗ-695Т. Производство троллейбусов ЛАЗ восстановил в 1993 году, когда он представил модель ЛАЗ-52522, которая, правда, оказалась намного менее популярной, чем практически аналогичный троллейбус ЮМЗ Т2.

В начале 2000-х годов владельцем Львовского автобусного завода стал скандальный российский бизнесмен Чуркин. С одной стороны в 2000-е ЛАЗ освоил линейку низкопольных автобусов и троллейбусов, с другой стороны финансовое состояние предприятия было не лучшим. Последний всплеск производства на ЛАЗе был в начале 2010-х годов, когда города покупали технику под «Евро – 2012». Между ЛАЗом и Кабинетом Министров Украины в начале 2010 года был подписан специальный меморандум.

С 2013 года производство транспорта на ЛАЗе практически прекратилось, хотя дилеры компании пытались выставляться на тендеры по закупке автобусов и электротранспорта. В начале 2018 года во Львове возник скандал, так как оказалось, что коммунальные структуры должны производителю автобусов довольно значительную сумму. Задолженность Львова ЛАЗ передал другой структуре, которая и потребовала ее возмещения.

Неоднократно поднимался вопрос о возвращении Львовского автобусного завода в государственную собственность, однако решение по этому вопросу не принято.

Что на самом деле будет после заявления через сайт о возобновлении производства – неизвестно. На данный момент корпуса завода во Львове находятся в запустении и на бывшей территории ЛАЗа возводятся жилые дома. Отметим, что кроме Львова ЛАЗ имеет производственные мощности в Камянском Днепропетровской области – это бывший Днепродзержинский авторемонтный завод.

Источник не исключает, что попытка восстановить работу ЛАЗа связана с тем, что в рамках сотрудничества городов Украины с Европейским инвестиционным банком «Городской транспорт в Украине» в скором времени будут объявлены тендеры на закупку автобусов и троллейбусов и ЛАЗ попытается принять в них участие.