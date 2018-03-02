Экстремальные выходные с Toyota 5

Больше не придется завидовать друзьям, которые выкладывают фото из Quiksilver New Star Camp, потому что все самые крутые развлечения Toyota везет к тебе.

С 3 марта и по 8 апреля стать частью экстремальной тусовки Toyota можно будет в Москве, Казани, Красноярске и Сочи.

Экстремальные контесты, фантастические шоу, закрытые кинопоказы и лекции, уникальная возможность потусоваться с крутейшими прорайдерами #ToyotaTeamRussia и Quiksilver — Toyota приготовила бомбовую программу, которая займет всю ленту соцсетей бесконечными фотоотчетами.

Не пропусти — надвигается твой лучший weekend с Toyota:

3–4 марта — заряжаем Москву

8–9 марта — отмечаем вместе в Казани

16–17 марта — жди в Красноярске

30 марта – 8 апреля — топим лед в Сочи

Что можно сделать в экстремальный weekend?

Посетить мировой контест.

3 марта в рамках Toyota Road Show Москву взбудоражит Grand Prix de Russie — этап мирового турнира в дисциплине Big Air. Специально для контеста соорудили уникальный 50-метровый трамплин длиной более 200 метров. 30 крутейших райдеров со всего мира будут пытаться покорить этот трамплин и завоевать первенство.

Проверить и прокачать свои скиллы.

Во всех городах участия продвинутые джибберы могут заранее записаться на соревнования под судейством одного из лучших прорайдеров России и атлета #ToyotaTeamRussia Дениса Бонуса, а также посетить его мастер-класс и прокачать свой скилл на будущий сезон. В Казани и Красноярске не желающие прятать свои сноуборды могут поучаствовать в контестах SnowCross или устроить свои покатушки на склонах.

Во всех городах экстремальные соревнования и шоу разнообразят интересные лекции от профессиональных атлетов #ToyotaTeamRussia и QuikSilver и закрытые кинопоказы.

Получить максимум впечатлений.

Toyota приготовила максимум фана и экшна. В зависимости от города гостей ждут эффектное световое шоу Intro-Show, мотофристайл-шоу от топового FMX-райдера и атлета #ToyotaTeamRussia Алексея Колесникова и его команды FMX 13, бомбические соревнования в Snowmobile Cross на снегоходах и многое другое.

Сделать эффектное селфи.

Говорят, что селфи с крутыми красавчиками собирает тысячи лайков. Впечатляющая фотоинсталляция во главе с новым ярким кроссовером Toyota C-HR поможет справиться с этой задачей. Самый незаурядный автомобиль наконец-то ворвался в Россию, и посетители weekend Toyota первыми получат возможность выложить с ним уникальное селфи. А все остальные смогут смотреть и завидовать по хэштегу #ждуchr.

Зажечь на Quiksilver New Star Camp.

Для всех, кто хочет большего, Toyota приготовила грандиозный финал на Quiksilver New Star Camp в Сочи — самом масштабном спортивно-развлекательном фестивале России. На высоте 1100 метров в небо взлетят топовые FMX-райдеры и снегоходы, а на земле соберется лучшая тусовка из финалистов джиббинговых контестов со всех городов-остановок, лучших атлетов России из команды #ToyotaTeamRussia и настоящих фанатов экстремального спорта.

Больше подробностей в группах Team Toyota Russia в социальных сетях по хэштегам #toyotateamrussia, #toyotaweekend и #ждуchr. Вся информация и регистрация на сайте camp.toyota.ru и прямо на месте событий в специальных шатрах Toyota.

Заряжайся духом экстрима вместе с Toyota, одевайся теплее и готовься к мощному закрытию зимнего сезона с #ToyotaTeamRussia в твоем городе.