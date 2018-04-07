Камуфляжная LADA 4х4 уже в продаже 11

Поклонникам внедорожников LADA 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова.

За 29 тысяч рублей автомобиль приобретает боевой, брутальный облик. Новая окраска выгодно подчеркивает классический дизайн LADA 4х4 и ее высокий внедорожный потенциал.

Ранее трехцветный камуфляж был доступен только для лимитированной юбилейной партии LADA 4х4, а теперь такой вариант окраски предлагается покупателям трехдверных внедорожников в комплектации Luxe. Цена таких автомобилей – 534 900 рублей, в варианте с кондиционером – 556 900 рублей.

Напомним, что с 2017 года трехдверные LADA 4х4 выпускаются на новой сборочной линии. Это позволило применить методики обеспечения качества Альянса Renault-Nissan, а также расширить цветовую гамму, включив в нее линейку металлизированных эмалей.

Камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, затем наносится пятнистый узор из двух оттенков зеленого. При этом для автомобилей с легкосплавными колесами применяется черное покрытие дисков, гармонично сочетающееся с окраской кузова.