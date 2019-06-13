Kia Motors Russia & CIS завершила благотворительную акцию в пользу Фонда «Подари жизнь»

В рамках проведенной благотворительной акции в пользу фонда «Подари жизнь» компания Kia Motors Russia & CIS перечислила в пользу Фонда 5 027 000 рублей

Компания Kia Motors Russia & CIS сообщает об успешном завершении благотворительной акции, проводившейся в пользу Фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» и приуроченная к Международному дню защиты детей 1 июня.

В период с 26 мая по 2 июня через дилерскую сеть бренда в России было реализовано 5027 автомобилей KIA. С каждого реализованного автомобиля в пользу данного проекта отчислялось по 1 000 рублей. Таким образом, благотворительная сумма, выделенная Kia Motors Russia & CIS из собственных средств (она не включалась в расчет стоимости автомобилей и не влияла на их цену для клиентов), составила 5 027 000 рублей. Данная сумма будет перечислена в пользу Фонда и направлена на развитие проекта «Молекулярная диагностика и мониторинг острого лимфобластного лейкоза у детей».

В рамках проекта предполагается проведение лабораторной диагностики и мониторинга пациентов с этой формой лейкоза, получающих терапию в различных российских клиниках. Целями проекта являются внедрение новых терапевтических подходов, повышение эффективности лечения и снижение частоты тяжелых побочных эффектов. Врачи надеются излечивать до 95% детей.

Чулпан Хаматова, актриса, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь»: «Друзья, я с огромной радостью узнала об итогах акции KIA в пользу фонда «Подари жизнь». Результаты этой прекрасной инициативы позволят врачам внедрять новые методы лечения лейкозов у детей, а это значит, что сотни детей по всей стране получат более эффективную и щадящую терапию. Я благодарю KIA Motorsи каждого клиента компании за участие и помощь подопечным нашего фонда. Вот так, покупая автомобиль, можно оказаться причастным к делу спасения детей. Спасибо KIA за то, что делаете благотворительность частью нашей повседневной жизни». Президент KiaMotorsRussia&CIS, Ким Чжин Ха: «Фонд «Подари Жизнь» уже много лет ведет огромную в своей важности и человечности деятельность, и мы от всей души желаем ему успехов и дальнейшего развития. Я также хочу поблагодарить всех клиентов, которые приобрели автомобили KIA в дни акции – ведь именно их количество стало определяющим. Я надеюсь, что наш общий вклад в реализацию проекта по диагностике и мониторингу тяжелейшего заболевания поможет облегчить судьбу детей, которым выпало с ним столкнуться».

Реализованный социальный проект KIA– первый опыт подобного рода в российской автомобильной индустрии. С полным списком текущих проектов фонда «Подари жизнь» можно ознакомиться по ссылке: https://podari-zhizn.ru/main/node/9