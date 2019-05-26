Chevrolet Captiva нового поколения запустили в производство

Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Сборка автомобилей пока осуществляется в тестовом режиме на заводе SGMW Motors в Индонезии, такое заявление накануне во время пресс-конференции сделал Диан Асмахани (Dian Asmahani) топ-менеджер Wuling Motors. Кстати, на конвейере этого предприятия уже массово выпускают брата-близнеца Captiva для местного рынка под названием Wuling Almaz.

Напомним, месяц назад в Перу состоялась официальная презентация Chevrolet Captiva второй генерации в серийном исполнении. “Донором” для новинки стал китайский Baojun 530. Впрочем, внешний вид автомобилей немного отличается. Например, кроссу Chevrolet полагается радиаторная решетка другого дизайна и фирменные эмблемы. Габариты паркетников одинаковые: длина – 4 655 мм, ширина – 1 835 мм, высота – 1 760 мм, расстояние между осями – 2 750 мм. “Каптива” будет предлагаться с салоном на 5 или 7 посадочных мест.

Интерьер новой Captiva почти полностью скопирован с Baojun 530. Однако кроссу Chevrolet полагается другая приборная панель и улучшенный тачскрин мультимедийной системы.

Новый паркетник может похвастаться: шестью подушками безопасности, кнопкой запуска мотора, оптикой с LED-матрицами, фирменными 17-дюймовыми дисками, двухзонным климат-контролем. Удобство маневрирования обеспечат штатный парктроник и камера заднего вида. Для топовых модификаций предусмотрен панорамный люк.

В моторную гамму Captiva входит полуторалитровый турбодвигатель с отдачей 147 л.с. и максимальным крутящим моментом 230 Нм. Он сочетается с 6МКПП или вариатором. Полный привод отсутствует.

Продажи модели стартуют уже летом. В первую очередь автомобиль появится в странах Южной Америки и Таиланде. Несколько позже начнутся поставки и на другие рынки.

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