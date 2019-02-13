Южные мотивы целый уик-энд будут звучать вместе с самыми выгодными предложениями по покупке автомобилей Volkswagen и сервисными услугами.
Мероприятие «Выходные с южным акцентом» пройдет в дневном формате, для гостей будет оборудовано несколько развлекательных зон, где они смогут провести время в течение уикенда всей семьей. Также на дне открытых дверей будут организованы мастер-классы, подарки от автомобильного бренда, а главным призом станут выходные в отеле M’istra’l Hotel&Spa 5.
В торжественном открытии примет участие Топ-менеджмент дилерского центра в лице управляющего директора Александра Короткова и руководителя Отдела продаж Олега Потопова.
Первое предприятие немецкого бренда под управлением компании Ключавто в Москве расположилось по адресу Волоколамское шоссе, 95. Официальный дилер Volkswagen Ключавто Волоколамка осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поддерживает направление trade-in, а также осуществляет сервисное обслуживание, продажу запасных частей и аксессуаров.
Общие технические данные Volkswagen Ключавто Волоколамка:
Напомним, что ранее в дилерской сети Ключавто марка Volkswagen была представлена тремя автоцентрами. Один из них располагается в Сочи, еще два — в Краснодаре. В 2017 году второе дилерское предприятие в краевой столице сконструировали по новой digital-концепции бренда.
Ключавто Волоколамка
«Мы вышли на рынок вместе с надежными партнерами, которые сотрудничают с Ключавто длительный период. Мы внедряем в новые проекты единые стандарты компании, которые обеспечивают лояльность клиентов и, как следствие, укрепляют позиции автохолдинга в столице. Рады пригласить всех на официальное открытие Volkswagen Ключавто Волоколамка, которое будет проходить в течение двух дней», — комментирует пресс-служба Ключавто.
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