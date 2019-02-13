Официальное открытие Volkswagen Ключавто Волоколамка

Официальное открытие Volkswagen Ключавто Волоколамка
Февраль 13 18:15 2019

16 и 17 февраля Volkswagen Ключавто Волоколамка соберет владельцев и поклонников марки на большом двухдневном мероприятии, приуроченном к официальному открытию дилерского центра.

Южные мотивы целый уик-энд будут звучать вместе с самыми выгодными предложениями по покупке автомобилей Volkswagen и сервисными услугами.

Мероприятие «Выходные с южным акцентом» пройдет в дневном формате, для гостей будет оборудовано несколько развлекательных зон, где они смогут провести время в течение уикенда всей семьей. Также на дне открытых дверей будут организованы мастер-классы, подарки от автомобильного бренда, а главным призом станут выходные в отеле M’istra’l Hotel&Spa 5.

В торжественном открытии примет участие Топ-менеджмент дилерского центра в лице управляющего директора Александра Короткова и руководителя Отдела продаж Олега Потопова.

Первое предприятие немецкого бренда под управлением компании Ключавто в Москве расположилось по адресу Волоколамское шоссе, 95. Официальный дилер Volkswagen Ключавто Волоколамка осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поддерживает направление trade-in, а также осуществляет сервисное обслуживание, продажу запасных частей и аксессуаров.

Общие технические данные Volkswagen Ключавто Волоколамка:

  • Общая площадь составляет 2740 кв.м.;
  • Зона шоу-рума — 920 кв.м.;
  • Сервисная зона — 650 кв.м.;
  • Количество слесарных постов — 10 ед.

Напомним, что ранее в дилерской сети Ключавто марка Volkswagen была представлена тремя автоцентрами. Один из них располагается в Сочи, еще два — в Краснодаре. В 2017 году второе дилерское предприятие в краевой столице сконструировали по новой digital-концепции бренда.

Ключавто Волоколамка

Ключавто Волоколамка

«Мы вышли на рынок вместе с надежными партнерами, которые сотрудничают с Ключавто длительный период. Мы внедряем в новые проекты единые стандарты компании, которые обеспечивают лояльность клиентов и, как следствие, укрепляют позиции автохолдинга в столице. Рады пригласить всех на официальное открытие Volkswagen Ключавто Волоколамка, которое будет проходить в течение двух дней», — комментирует пресс-служба Ключавто.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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