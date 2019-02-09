Opel показал первый тизер новой Corsa

Opel распространила тизер компактного хэтчбека Corsa шестой генерации. Мировая премьера новинки состоится в этом году

Компакт Corsa нынешнего, пятого, поколения (индекс E) дебютировал в 2014-м. Хэтч построен на платформе, разработанной в кооперации между General Motors (прежний владелец Опеля) и Fiat. В частности, на той же «тележке» базируется Fiat Punto. Новую Корсу изначально собирались перевести на джиэмовскую платформу Gamma G2SC, однако в 2017-м американцы продали марку Opel концерну PSA, после чего было принято решение построить хэтчбек на «тележке» французского автогиганта.

Речь идет о CMP (Common Modular Platform), эта же платформа лежит в основе паркетника DS 3 Crossback и хэтча Peugeot 208 второго поколения. Кроссовер DS рассекретили в 2018-м, а вот родственные компакты Opel и Peugeot представят в этом году. Анонс 208-го от французской марки еще впереди (хотя вездесущие фотошпионы уже подловили эту модель), немцы же сегодня засветили головную оптику новой Corsa. Судя по картинке, хэтч получил матричные светодиодные фары, как у Opel Astra и Insignia. При этом у оптики Corsa сохранили характерные «клыки». Cоплатформенный Peugeot 208 лишится трехдверного кузова, та же участь, видимо, ждет и Корсу – «трехдверки» спросом не пользуются.

По предварительным данным, моторную гамму новая Corsa, как и Peugeot 208, разделит с DS 3 Crossback. Паркетник оснащается бензиновыми «турботройками» 1.2 PureTech мощностью 110, 130 или 155 л.с. и дизелями 1.6 BlueHDi (100 и 130 л.с.). Еще в линейку обоих хэтчей может войти литровый мотор (информации об отдачи нет), плюс оба компакта обзаведутся полностью электрическими версиями. «Зеленым» машинам установка наверняка также достанется от аналогичного варианта кроссовера DS – это 136-сильный электромотор и батарея ёмкостью 50 кВт*ч. На одной зарядке электрический DS 3 Crossback может проехать до 300 км (по циклу WLTP).

Точная дата премьеры Corsa нового поколения пока неизвестна. Некоторые зарубежные СМИ полагают, что хэтчбек привезут на Женевский автосалон (там же должны показать новый Peugeot 208), который откроется в марте, хотя сам Opel об участии в этой выставке еще не объявлял. Другая версия – хэтч представят во второй половине года.

Нынешняя Corsa в Германии доступна с бензиновыми четырехцилиндровыми «атмосферниками» 1.2 (70 л.с.) и 1.4 (90 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 (100 или 150 л.с.). Кроме того, у модели пятой генерации есть «заряженный» вариант OPC с 207-сильным мотором 1.6. Останется ли спортивная версия у новой Корсы данных пока нет.

Продажи актуального компакта Opel Corsa падают, однако хэтч по-прежнему остается самой популярной моделью марки в Европе: в 2018-м в Старом свете реализовано около 217 000 таких автомобилей, что на 7% меньше, чем в 2017-м. В общем рейтинге европейских бестселлеров по итогам прошлого года нынешняя Корса заняла десятую строчку. Peugeot 208 первого поколения расходится лучше – в минувшем году европейские дилеры передали клиентам примерно 230 000 машин (-6%, 6-е место в общем списке).

Как сообщает автор, что Opel все же планирует вернуться на российский рынок. Впрочем, новую Corsa к нам не привезут, маленькие хэтчбеки в России не востребованы.