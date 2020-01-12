Honda вспомнила давно забытую конструкцию для турбобайка

Honda вспомнила давно забытую конструкцию для турбобайка
12 января 16:11 2020

Судя по изображениям, японцы намерены выпустить байк с турбированным V-Twin

Инженеры Honda работают над новым мотоциклом, который в движение приводит двигатель с турбонаддувом. Соответствующая заявка на патент была подана в местное бюро по защите интеллектуальной собственности еще в 2017 году, однако опубликованы документы только в начале 2020-го – как сообщил Quto.

По предварительным данным, японцы намерены возродить давно не используемую конструкцию. На патентных рисунках изображен спортивный мотоцикл, построенный на трубчатой раме типа «птичья клетка». Точки крепления находятся в верхней части мотора, что само по себе интересно: для установки подобным образом подходят не все конструкции двигателя. Так что можно предположить, что японцы планируют оборудовать новинку V-образником.

В целом, очертания мотоцикла, а также форма бензобака и сиденья, больше всего напоминают нейкед в стиле семейства Neo Sports Cafe. Однако нельзя исключать, что производитель работает над полноценным спортбайком, но в заявке решил не указывать на наличие обтекателя.

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  Article "tagged" as:
HondaV-Twin
  Категории:
МотоНовости
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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