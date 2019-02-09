LADA Granta – новая модель научит вождению

Это уникальное предложение на рынке, автомобиль является полностью заводским продуктом, на который распространяется гарантия производителя (3 года или 100 тысяч километров). Новинка расширяет модельный ряд специальных автомобилей LADA и сможет подарить радость первого вождения тысячам начинающих автомобилистов.
LADA Granta оснащена наклейками «Ученик», дополнительным зеркалом для инструктора и дублирующим комплектом педалей тормоза и сцепления (для модификаций с МКПП) или педалью тормоза (для моделей с автоматической и автоматизированной трансмиссией). Доплата за дополнительное оборудование составляет 28 тысяч рублей.
Учебная LADA Granta является привлекательным предложением для автошкол. Автомобиль сертифицирован, не нуждается в доработках и внесении изменений в ПТС. Кроме того, дублирующие педали приводятся в действие при помощи металлического вала, что обеспечивает дополнительную надежность по сравнению с тросовым приводом, а также не требует регулировки.
LADA Granta в комплектации для автошкол предлагается в четырех вариантах исполнения. Автомобиль с комплектом оборудования Standard оснащен 87-сильным мотором и МКПП, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, тонированным стеклами. Учебный седан в исполнении Classic с пакетом Optima предлагается с одним из двух двигателей: 87 л.с.+МКПП и 106 л.с.+АМТ. В состав оборудования входит кондиционер, электроусилитель руля, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка рулевой колонки по высоте. Четвертая комплектация Comfort оснащена 98-сильным мотором и АКПП. Автомобиль оборудован такими опциями как подушка безопасности водителя и пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free, 4 динамика), окрашенные в цвет кузова наружные зеркала, ручки и молдинги дверей.
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