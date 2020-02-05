Первые факты о новом поколении бестселлера Volkswagen Polo

Полностью новый дизайн с новым логотипом Volkswagen

Богатый выбор функционального оборудования

4 комплектации

3 двигателя на выбор

Марка Volkswagen делится первыми фактами о новом поколении своего бестселлера Polo

Новый Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Дизайн автомобиля изменился полностью: линии кузова более стремительны и элегантны. Polo существенно вырос: если габариты прежнего поколения составляли 4.390×1.699×1.467 см, то сейчас это 4.483×1.706×1.484 см. Теперь Polo представлен в новом кузове лифтбек, что расширяет возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 литров – с прежних 460 до 550 литров.

Светодиодная оптика предлагается уже в стартовой комплектации, и галогеновые фары уходят в прошлое. Polo оснащается головными фарами рефлекторного или прожекторного типа, в зависимости от версии. Кроме того, для модели теперь предлагаются задние светодиодные фонари – галогеновых фонарей также больше нет.

Рабочее место водителя тоже значительно изменилось. Сохранив отличную эргономику, Polo предлагает в салоне новые решения: все Polo оснащаются теперь мультимедийной системой с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном с диагональю 6.5 или 8.25 дюйма.

Volkswagen Polo в новом исполнении дополнен расширенным набором функционального оборудования, который включает цифровую приборную панель Active Info Display, систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY, а также обогрев задних сидений и рулевого колеса в качестве опции.

Polo будет предлагаться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1.6 и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1.4 мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. производятся на заводе в Калуге и идут в паре с 5­ступенчатой механической коробкой передач. 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-АКП, а 125-сильный мотор идет в паре с 7-ступенчатой DSG.

Для российского рынка модель будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна позже.