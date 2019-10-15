Тест-драйв Hyundai Santa Fe – эпоха корейского автопрома

Hyundai Santa Fe нацеленный на американский рынок, названный в честь столицы штата Нью-Мексико представили в 2000 году. Он стал первым кроссовером для Hyundai и его премьера в США совпала с презентацией Ford Escape и фееричного Pontiac Aztek.
Pontiac Aztek
В автомобильном дизайне на рубеже веков был как раз такой период – постмодернистских отчаянных экспериментов. Так вот и появились дерзкий Aztek и не очень уверенный в себе Santa Fe.
Что касается судьбы, выраженной в количестве проданных штук – тут все совсем по-другому. Кобрендовый Escape/Tribute Форда и Мазды стал бестселлером не только на американском континенте. Второй год продаж: 164184 единицы в США. Aztec в штатах не выпрыгнул за границу 30 тыс. штук и через 7 лет мучений ушел на покой, где и стал кинозвездой.
Santa Fe первого поколения
А вот Санта-Фе стал вехой для корейского автогиганта. Именно с этой модели началась программа реструктуризации компании. А началась она потому, что именно в США кроссовер был настолько популярен, что Hyundai не всегда были готовы покрыть геометрически растущий спрос.
За плечами 3 поколения. Правда, третье поколение в удлиненной семиместной версии еще выпускается в США, но весь «прогрессивный мир» уже пересел в Hyundai Santa Fe генерация №4.
Как и в случае с первым поколением мы вновь наблюдаем сокрушительный модерн в дизайне экстерьера автомобиля.
Если первое поколение Санта-Фе рисовали исключительно корейские дизайнеры под руководством мистера K.S. Kim, то уже над четвертым трудилось объединенное дизайн бюро всего Hyundai Motor Group под руководством легендарного Питера Шрайера. Чем это фактически подтверждено? Для Kia первое и основное, что сделал Шрайер – внес фирменную стилистику во внешность автомобиля: сделал запоминающейся решетку радиатора.
Спустя годы Hyundai пошла по этому же пути. Kona, Venue, Palisade – порознь визуально трудно отличимые родственники: дизайн, расположение фар и, безусловно «гриль». Решение, как мне показалось, странное, но стильное – опустить фары ниже дневных ходовых огней в российских условиях чревато.
Hyundai Santa Fe: Хорошо работающий адаптивный дальний свет. Большая площадь фары. Низко и глубоко посаженные противотуманки.
С нашими погодными реалиями, при определенных условиях, их залепит снегом и грязью очень быстро. Ну а если ДТП и незначительное касание бампером? Правда, за время теста у нас такого не произошло, но все же.
Час езды по трассе. Омывателей фар нет.
Визуально новый Santa Fe сильно эволюционировал с новым стилем. Нос: фирменная каскадная решетка Hyundai, со светодиодными дневными ходовыми огнями, расположенными поверх сдвоенных светодиодных фар в виде отдельных блоков.
Вообще на мировой премьере Santa Fe нового поколения были обозначены границы амбиций корейского концерна: модель хотели сделать доступной в стандартном двухрядном пятиместном варианте и в трехрядном семиместном варианте с длинной колесной базой. Но позднее 3 рядная версия вылилась в отдельный автомобиль для американского рынка: Hyundai Palisade.
Hyundai Santa Fe нового поколения представили с бензиновым и с дизельным двигателем. Еще автопроизводитель объявил о своем плане выпустить Santa Fe еще и в hybrid и plug-in hybrid версиях.
Santa Fe – это внеклассовый кроссовер, размер и цена которого расположены между небольшим и среднеразмерным кроссовером двухрядного сегмента. Это конкурент сразу всех: хорошо оснащенных версий Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и даже младшего Hyundai Tucson. При этом он же достойный конкурент для более крупных: Jeep Cherokee и Nissan Murano, при оснащении турбированным дизелем 2,2 CRDi 200 л.с. 400 Н*м или бензиновый Lambda-II 3.5 MPI – 249 л.с. 336 Н*м. Вот правда наиболее интересного турбированного мотора с 235 л.с. у нас не ожидается.
Кресла третьего ряда надо еще постараться заметить.
Удобно расположенный отсек для инструментов – не надо тянуться черт знает куда, как напимер в Audi Q7
Шикарный люк
Удобное решение управлением пассажирским креслом. К примеру такое же у Lexus и Geely
У нас был на тесте 2,2 CRDi. Действительно резвый турбомотор, с едва различимой ямкой. Дополнен «экономичным», 8-ступенчатым автоматом для снижения общего числа оборотов. Бензиновый атмосферник в сравнение не дотягивает – момент ощутимо ниже, при больших оборотах и, соответственно, уровне шума: 336 Н∙м при 5000 об/мин. и 249 л.с. при 6400 об/мин. Но он дешевле на 100 – 150 тыс. рублей. Весомо? Думаю нет.
Противошумная защита;
Электронные ассистенты водителя включая АСС;
Информативный HUD
Все комплектации оснащаются системой управления полным приводом HTRAC. Мы уже много раз говорили о способностях корейских элекронноуправляемых трансмиссий. В данном случае ситуация не поменялась – съезжать с дороги нельзя. При незначительном препятствии в условиях статичности сцепления колес с поверхностью – момент на разных осях и колесах практически не переносится.
Съехав с укатанной дороги на 1,5 метра, мы наглухо встали в снегу, пока исключительно два колеса не закопались, совсем посадив автомобиль на днище. Абсолютно идентичное поведение показал Sorento Prime на тесте в 2016 году. При этом, лично мое убеждение, что достаточно донастроить именно электронный мозг и способность выползать из «неожиданностей» вырастет в разы.
На тесте была семиместная вариация Santa Fe Black & Brown. Дизайн интерьера лаконичен и прост. Кожаные двухцветные акценты. Современный панорамный двойной люк на крыше добавляет пространства и воздуха надо головой особенно пассажиров второго ряда, которые будут себя чувствовать существенно комфортнее – в ногах, плечах и над головой пространства достаточно для дальних путешествий, в которых Santa Fe один из лучших спутников.
Hyundai Santa Fe – воду сгоняет с лобового стекла на боковые. Очень низкий борт у лобового стекла.
Работа электронного мозга полноприводной трансмиссии;
Забрасывает воду с лобового стекла на боковое водительское – очень низкий боковой борт у лобового стекла;
Я часто езжу с дочерью и из-за кинетоза сажаю ее на переднее сидение. Порадовал дубль управления передним пассажирским сиденьем на боку спинки со стороны водителя: уснула – можно не отвлекаясь от дороги и не останавливаясь наклонить спинку в удобное для сна положение.
Багажник вместителен – испытали на двух ватрушках в поездки на горнолыжную базу в тульской области, помогая переехать соседу – 1695/625 литров объем.
Отдельную осанну хочу посветить электронным ассистентам. При всей консервативности и некоторой «несерьезности» интерфейса электронные помощники работают прекрасно!
Все комплектации Santa Fe оснащены предупреждением о переднем столкновении с обнаружением пешехода, автоматическим экстренным торможением, предупреждением о мертвых зонах (причем предупреждение выводится даже на HUD), предупреждением о перпендикулярном движении позади автомобиля, системой помощи при движении по полосе движения (LDA).
View this post on Instagram Камеру заднего вида в #Hyundai #SantaFe 2019 можно включить на любой скорости. Только не стоит отвлекаться!A post shared by AMSRUS (@amsrus) on Oct 14, 2019 at 1:15pm PDT
Камеру заднего вида в #Hyundai #SantaFe 2019 можно включить на любой скорости. Только не стоит отвлекаться!
A post shared by AMSRUS (@amsrus) on Oct 14, 2019 at 1:15pm PDT
Hyundai добавил в Santa Fe еще две умные функции, новые для автомобиля. Контроль внимания водителя: анализирует данные транспортного средства, такие как ход рулевого колеса, положение ТС в полосе движения, вялое управление, падение скорости реакции и т.п. Если поведение водителя предполагает отсутствие фокуса, водителя предупредит звуковой или визуальный сигнал.
Функция помощи при выходе из авто предупреждает пассажиров о приближении транспортного средства, когда они открывают дверь. Более того, задние двери будут оставаться запертыми до тех пор, пока автомобиль не проедет.
За пределами России комплектации SEL Plus, Limited и Ultimate поставляются с системой оповещения об оставлении детей или животных на заднем сидении. Во время выхода из автомобиля водитель получают напоминание, если задние двери были открыты в начале поездки.
Если автомобиль уже заблокирован, а ультразвуковой датчик обнаружит движение на заднем сиденье несколько раз сработает клаксон. Если водитель в течение короткого времени после этого не откроет дверь, система отправит текстовое сообщение или электронное письмо владельцу через систему Blue Link от Hyundai.
По мировым продажам модели картина неоднородная и специфичная по регионам. К примеру, в США Santa Fe продается лучше, чем Kia Sorento, а у нас чуть хуже.
Объем рынка новых автомобилей по указанным моделям в РФ (шт.)
Источник статистических данных: АВТОСТАТ
В целом мне кажется, что этот Hyundai Santa Fe недооценен на российском рынке и заслуживает больших показателей в продажах. Тем более, что в сравнении цена/качество со многими конкурентами – он безоговорочно выигрывает. Тем более, что потенциал у модели весьма серьезный.
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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