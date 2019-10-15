Тест-драйв Hyundai Santa Fe – эпоха корейского автопрома

Hyundai Santa Fe, как и несколько других автомобилей в истории, жертва первичной, ошибочной оценки журналистов и экспертов.

Появившемуся в 2001 году корейскому кроссоверу, «автомобильные гадалки» предрекли скорейший провал, в первую очередь за его сумбурный экстерьер.

Hyundai Santa Fe нацеленный на американский рынок, названный в честь столицы штата Нью-Мексико представили в 2000 году. Он стал первым кроссовером для Hyundai и его премьера в США совпала с презентацией Ford Escape и фееричного Pontiac Aztek.

В автомобильном дизайне на рубеже веков был как раз такой период – постмодернистских отчаянных экспериментов. Так вот и появились дерзкий Aztek и не очень уверенный в себе Santa Fe.

Что касается судьбы, выраженной в количестве проданных штук – тут все совсем по-другому. Кобрендовый Escape/Tribute Форда и Мазды стал бестселлером не только на американском континенте. Второй год продаж: 164184 единицы в США. Aztec в штатах не выпрыгнул за границу 30 тыс. штук и через 7 лет мучений ушел на покой, где и стал кинозвездой.

А вот Санта-Фе стал вехой для корейского автогиганта. Именно с этой модели началась программа реструктуризации компании. А началась она потому, что именно в США кроссовер был настолько популярен, что Hyundai не всегда были готовы покрыть геометрически растущий спрос.

За плечами 3 поколения. Правда, третье поколение в удлиненной семиместной версии еще выпускается в США, но весь «прогрессивный мир» уже пересел в Hyundai Santa Fe генерация №4.

Как и в случае с первым поколением мы вновь наблюдаем сокрушительный модерн в дизайне экстерьера автомобиля.

Если первое поколение Санта-Фе рисовали исключительно корейские дизайнеры под руководством мистера K.S. Kim, то уже над четвертым трудилось объединенное дизайн бюро всего Hyundai Motor Group под руководством легендарного Питера Шрайера. Чем это фактически подтверждено? Для Kia первое и основное, что сделал Шрайер – внес фирменную стилистику во внешность автомобиля: сделал запоминающейся решетку радиатора.

Спустя годы Hyundai пошла по этому же пути. Kona, Venue, Palisade – порознь визуально трудно отличимые родственники: дизайн, расположение фар и, безусловно «гриль». Решение, как мне показалось, странное, но стильное – опустить фары ниже дневных ходовых огней в российских условиях чревато.

С нашими погодными реалиями, при определенных условиях, их залепит снегом и грязью очень быстро. Ну а если ДТП и незначительное касание бампером? Правда, за время теста у нас такого не произошло, но все же.

Визуально новый Santa Fe сильно эволюционировал с новым стилем. Нос: фирменная каскадная решетка Hyundai, со светодиодными дневными ходовыми огнями, расположенными поверх сдвоенных светодиодных фар в виде отдельных блоков.

Вообще на мировой премьере Santa Fe нового поколения были обозначены границы амбиций корейского концерна: модель хотели сделать доступной в стандартном двухрядном пятиместном варианте и в трехрядном семиместном варианте с длинной колесной базой. Но позднее 3 рядная версия вылилась в отдельный автомобиль для американского рынка: Hyundai Palisade.

Hyundai Santa Fe нового поколения представили с бензиновым и с дизельным двигателем. Еще автопроизводитель объявил о своем плане выпустить Santa Fe еще и в hybrid и plug-in hybrid версиях.

Santa Fe – это внеклассовый кроссовер, размер и цена которого расположены между небольшим и среднеразмерным кроссовером двухрядного сегмента. Это конкурент сразу всех: хорошо оснащенных версий Honda CR-V, Subaru Forester, Toyota RAV4 и даже младшего Hyundai Tucson. При этом он же достойный конкурент для более крупных: Jeep Cherokee и Nissan Murano, при оснащении турбированным дизелем 2,2 CRDi 200 л.с. 400 Н*м или бензиновый Lambda-II 3.5 MPI – 249 л.с. 336 Н*м. Вот правда наиболее интересного турбированного мотора с 235 л.с. у нас не ожидается.

У нас был на тесте 2,2 CRDi. Действительно резвый турбомотор, с едва различимой ямкой. Дополнен «экономичным», 8-ступенчатым автоматом для снижения общего числа оборотов. Бензиновый атмосферник в сравнение не дотягивает – момент ощутимо ниже, при больших оборотах и, соответственно, уровне шума: 336 Н∙м при 5000 об/мин. и 249 л.с. при 6400 об/мин. Но он дешевле на 100 – 150 тыс. рублей. Весомо? Думаю нет.

Понравилось:

Противошумная защита;

Электронные ассистенты водителя включая АСС;

Информативный HUD

Все комплектации оснащаются системой управления полным приводом HTRAC. Мы уже много раз говорили о способностях корейских элекронноуправляемых трансмиссий. В данном случае ситуация не поменялась – съезжать с дороги нельзя. При незначительном препятствии в условиях статичности сцепления колес с поверхностью – момент на разных осях и колесах практически не переносится.

Съехав с укатанной дороги на 1,5 метра, мы наглухо встали в снегу, пока исключительно два колеса не закопались, совсем посадив автомобиль на днище. Абсолютно идентичное поведение показал Sorento Prime на тесте в 2016 году. При этом, лично мое убеждение, что достаточно донастроить именно электронный мозг и способность выползать из «неожиданностей» вырастет в разы.

На тесте была семиместная вариация Santa Fe Black & Brown. Дизайн интерьера лаконичен и прост. Кожаные двухцветные акценты. Современный панорамный двойной люк на крыше добавляет пространства и воздуха надо головой особенно пассажиров второго ряда, которые будут себя чувствовать существенно комфортнее – в ногах, плечах и над головой пространства достаточно для дальних путешествий, в которых Santa Fe один из лучших спутников.

Не понравилось:

Работа электронного мозга полноприводной трансмиссии;

Забрасывает воду с лобового стекла на боковое водительское – очень низкий боковой борт у лобового стекла;

Я часто езжу с дочерью и из-за кинетоза сажаю ее на переднее сидение. Порадовал дубль управления передним пассажирским сиденьем на боку спинки со стороны водителя: уснула – можно не отвлекаясь от дороги и не останавливаясь наклонить спинку в удобное для сна положение.

Багажник вместителен – испытали на двух ватрушках в поездки на горнолыжную базу в тульской области, помогая переехать соседу – 1695/625 литров объем.

Отдельную осанну хочу посветить электронным ассистентам. При всей консервативности и некоторой «несерьезности» интерфейса электронные помощники работают прекрасно!

Все комплектации Santa Fe оснащены предупреждением о переднем столкновении с обнаружением пешехода, автоматическим экстренным торможением, предупреждением о мертвых зонах (причем предупреждение выводится даже на HUD), предупреждением о перпендикулярном движении позади автомобиля, системой помощи при движении по полосе движения (LDA).

Hyundai добавил в Santa Fe еще две умные функции, новые для автомобиля. Контроль внимания водителя: анализирует данные транспортного средства, такие как ход рулевого колеса, положение ТС в полосе движения, вялое управление, падение скорости реакции и т.п. Если поведение водителя предполагает отсутствие фокуса, водителя предупредит звуковой или визуальный сигнал.

Функция помощи при выходе из авто предупреждает пассажиров о приближении транспортного средства, когда они открывают дверь. Более того, задние двери будут оставаться запертыми до тех пор, пока автомобиль не проедет.

За пределами России комплектации SEL Plus, Limited и Ultimate поставляются с системой оповещения об оставлении детей или животных на заднем сидении. Во время выхода из автомобиля водитель получают напоминание, если задние двери были открыты в начале поездки.

Если автомобиль уже заблокирован, а ультразвуковой датчик обнаружит движение на заднем сиденье несколько раз сработает клаксон. Если водитель в течение короткого времени после этого не откроет дверь, система отправит текстовое сообщение или электронное письмо владельцу через систему Blue Link от Hyundai.

По мировым продажам модели картина неоднородная и специфичная по регионам. К примеру, в США Santa Fe продается лучше, чем Kia Sorento, а у нас чуть хуже.

Объем рынка новых автомобилей по указанным моделям в РФ (шт.)

Марка Модель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 мес. 2019 TOYOTA RAV4 21094 21719 8705 15521 25621 26801 39377 37996 24748 28511 33308 30412 21514 HONDA CR-V 8433 27942 8119 5546 9111 12701 18684 15724 4104 1477 2129 4413 1410 KIA SORENTO 5080 6285 3820 5691 8732 13728 10400 11770 6521 7305 11253 17277 10135 HYUNDAI SANTA FE 5888 17047 6609 6833 11389 13576 12515 9849 5110 5233 7692 9031 7126 HYUNDAI TUCSON 16638 20916 11880 5798 332 308 280 103 692 9045 11264 23869 15030 SUBARU FORESTER 5871 10035 4372 3584 7189 6720 10734 11110 4574 3984 4458 4907 3561 NISSAN MURANO 2330 1757 1428 2808 4887 6175 4381 4133 1524 1594 2693 3290 2389 JEEP CHEROKEE 226 352 92 135 162 242 179 863 496 361 58 72

Источник статистических данных: АВТОСТАТ

В целом мне кажется, что этот Hyundai Santa Fe недооценен на российском рынке и заслуживает больших показателей в продажах. Тем более, что в сравнении цена/качество со многими конкурентами – он безоговорочно выигрывает. Тем более, что потенциал у модели весьма серьезный.