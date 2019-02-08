Новую BMW M3 вывели на дорожные тесты

BMW М3 тестируют на улицах Мюнхена

Компания BMW приступила к дорожным испытаниям «заряженного» седана М3 нового поколения. Автомобиль попался в объективы фотошпионов на одной из улиц Мюнхена. Премьера новинки ожидается в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Кузов новой BMW M3 почти полностью скрыт под камуфляжной пленкой. Остались открытыми только стойки кузова и задняя оптика. Передние фары, решетка радиатора и воздухозаборники можно разглядеть лишь частично. Выпускная система также, по всей видимости, еще будет доработана.

Седан BMW M3 нового поколения прибавит в размерах, но станет легче. По предварительной информации, автомобиль оснастят 3,0-литровой рядной «турбошестеркой», отдача которой составит 480 л.с. Агрегат будет работать в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой заднего привода в базе. Модификация xDrive получит систему полного привода аналогичную «старшей» модели BMW M5.

Для тех, кто воспринимает BMW M3 с полным приводом и «автоматом» как личное оскорбление, компания подготовит особую версию Pure. Седан получит задний привод и 6-ступенчатую «механику». Единственный минус – мощность мотора по непонятным причинам «придушат» до 460 л.с. Публике новинку должны показать нынешней осенью на мотор-шоу во Франкфурте.

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