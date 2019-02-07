Массовая выдача «левых» прав в Подмосковье

Массовая выдача «левых» прав в Подмосковье
Февраль 07 11:31 2019

Трое сотрудников ГИБДД были задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при приеме экзаменов на получение водительских прав

По версии следствия, в подмосковной Балашихе с марта 2018 года по настоящее время инспекторы помогли получить права «в кратчайшие сроки» как минимум 167 гражданам, в числе которых были иностранцы.Прием и выдача документов

При этом кандидаты в водители фактически не отвечали на комплект экзаменационных задач, сформированных в экзаменационных билетах, за них это делали сотрудники ГИБДД, выяснило следствие.

В настоящее время подозреваемые задержаны и помещены под домашний арест, а выданные ими их водительские удостоверения будут аннулированы, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, что уже назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники в случае установления их вины будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством.

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AMSRUS
AMSRUS

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