Toyota и Lexus определили лучших дилеров в России 5

3 апреля состоялась 4-я ежегодная церемония награждения официальных дилеров Тойота и Лексус «Награда Президента».

В церемонии награждения приняли участие владельцы и директора дилерских центров двух брендов, которым удалось достигнуть лучших результатов по итогам 2017 года.

Отбор победителей происходил по итогам многофакторной оценки работы официальных дилеров, разработанной ООО «Тойота Мотор» в строгом соответствии с высокими стандартами «Тойота Мотор Корпорэйшн». Стабильность бизнес-показателей, качество обслуживания клиентов, внедрение современных методик работы с клиентами, работа с финансовыми и страховыми продуктами, соответствие уровня обслуживания высоким мировым стандартам «Тойота Мотор Корпорэйшн» – все эти факторы влияют на место предприятия в итоговом рейтинге.

Всего по итогам отбора на церемонии за 2017 год было представлено 9 номинаций.

Дилеры, отметившиеся на лидерских позициях сразу в нескольких номинациях, получили главную награду вечера, учрежденную президентом ООО «Тойота Мотор», — «Лучший дилер». Среди дилеров Тойота это три компании: Тойота Центр Тольятти, Тойота Центр Вологда и Тойота Центр Оренбург. Также такой чести были удостоены четыре дилера Лексус: Лексус — Тольятти, Лексус — Тюмень, Лексус — Архангельск и Лексус — Самара.

Поздравляя победителей, господин Суга, президент ООО «Тойота Мотор» в России, отметил: «Результаты 2017 года можно описать в нескольких ключевых словах: стабильность, надежность, новые модели. Мы удержали объемы продаж, подтвердили наше лидерство в важных рыночных сегментах и представили новые автомобили своим покупателям. Я хотел бы отметить, что одним из ключевых элементов успеха стала наша сильная дилерская сеть. Без вашего стремления и поддержки выжить в сложных условиях рынка было бы неизмеримо сложнее».

Лучшими дилерами в номинации «Сервисное обслуживание» были признаны Тойота Центр Минск и Лексус — Кунцево.

Победителем в номинации «Корпоративные продажи Тойота» стал Тойота Центр Ясенево.

Сразу две награды в номинации «Продажи автомобилей с пробегом» ушли в столицу Татарстана — к Тойота Центр Казань и Лексус — Казань. Похожего результата удалось добиться еще одному городу: в номинации «Продажи Тойота» первенствовал Тойота Центр Тольятти, а награду за лидерство в категории «Продажи Лексус» получил Лексус — Тольятти.