Škoda запустила самый технологически совершенный покрасочный цех в Европе

Škoda открыла новый покрасочный цех на основном заводе в Млада-Болеславе.

Благодаря этому общая производственная мощность увеличилась на 168 000 до 812 000 автомобильных кузовов в год. Škoda инвестировала в новый цех 214,5 млн евро и создана более 650 новых рабочих мест. Покрасочный цех в Млада-Болеславе является одним из самых технологически совершенных и экологичных в Европе. Ряд процессов здесь полностью или частично выполняют роботы, а инновационные технологии позволяют создать эргономичные рабочие места для сотрудников Škoda .

Бернхард Майер, председатель Совета директоров Škoda: «Открыв новый покрасочный цех, мы сделали наш основной завод в Млада-Болеславе еще более конкурентоспособным в долгосрочной перспективе. Это ключевой элемент нашей стратегии роста, которую мы последовательно воплощаем в рамках Стратегии-2025. Новый покрасочный цех позволяет нам увеличить производственные мощности и тем самым более эффективно удовлетворить высокий спрос на наши автомобили. Помимо этого, мы создали свыше 650 новых рабочих мест в штаб-квартире и внесли значительный вклад в усиление роли Чешской республики как мирового автомобильного центра». Михаэль Оэельеклаус, член Совета директоров Škoda, ответственный за производство и логистику, добавляет: «Наш новый покрасочный цех стал одним из самых технологически совершенных и экологичных в Европе. Он позволил значительно увеличить производственные мощности основного завода в Млада-Болеславе. Новый цех способен окрашивать до 168 000 автомобильных кузовов в год, таким образом, общие мощности теперь достигают 812 000 кузовов. Многие производственные операции здесь выполняются при помощи 66 роботов, а инновационные технологии позволили сделать очень эргономичные рабочие места для сотрудников Škoda».

Сверхсовременные технологии покраски включают в себя полностью автономную систему для транспортировки индивидуальных кузовов перед предварительной обработкой и нанесением грунта. Новая конвейерная система позволяет контролировать процесс для каждого отдельного автомобиля, в то время как традиционные системы с обычной линией конвейера не дают такой возможности.

Вся информация, касающаяся производственного процесса, ассоциируется в электронной системе с конкретным автомобилем и передается на индивидуальные рабочие станции по радиосигналу: таким образом, система заранее понимает, какие материалы необходимо использовать.

При выборе технического оснащения нового цеха Škoda особое внимание уделила низкому энергопотреблению. Одним из примеров может служить использование уникальной технологии сушки: чтобы компенсировать разницу температур между цельными высокопрочными элементами кузова и легким листовым металлом при запекании различных слоев краски, центральные рекуператоры обдувают горячим воздухом лишь определенные зоны кузова. Благодаря этому Škoda смогла добиться снижения энергопотребления на 20% при сушке кузовов.

Инновационная система мокрой кисти для очистки кузовов позволяет запекать материал для заделки швов и грунт одновременно. Это означает, что цех может пропустить один этап просушки и лишний раз не нагревать и охлаждать кузов автомобиля.

Покрасочные роботы оснащены инновационной седьмой осью вращения в консольной руке с распылителем, благодаря чему достигается еще большая свобода движений. В результате один робот может покрыть краской суммарную площадь до 108 м². При том, что средняя площадь поверхностей современного легкового автомобиля составляет 88 м².

Как и уже действующие покрасочные цеха Škoda, в новом производстве используются только покрытия и краски на водной основе. Исключением является только финальный прозрачный слой лака, однако, в новом кузовном цехе его состав на 55% состоит из твердых материалов. Благодаря такой пропорции при покраске каждого автомобиля используется на 210 гр меньше растворителя, а использование прозрачного лака уменьшено на 17% до 2 кг на каждый кузов.

Пять слоев краски на автомобилях Škoda создают покрытие толщиной около 0,1 мм. Покрасочный цех может использовать до 17 различных цветов, многие из которых имеют перламутровый перелив или эффект «металлик».

Новые технологии вносят существенный вклад в уменьшении вреда окружающей среде. Остатки краски, например, частицы пигмента, собираются для повторного в процессе «сухого разделения», где вместо воды используется известняк. В результате из отходов производства полностью исключается эмульсия.

Очистка выходного воздуха также использует известняк, позволяя уменьшить остатки краски с каждого автомобиля более чем на 2 кг. Известняк и абсорбированная им краска термически перерабатываются при помощи процесса десульфуризации отходящего газа на одной из теплотехнической установок, управляемой дочерней компанией ŠKODA Ško-Energo. Благодаря этой технологии Škoda перерабатывает до 80% воздуха, использованного в распылительных покрасочных камерах, тем самым одновременно уменьшая количество энергии, необходимой для очистки впускного воздуха.

Более того, новый покрасочный цех имеет систему термической утилизации всех отработанных материалов. Это позволило Škoda уменьшить количество выбрасываемых летучих органических соединений (VOC – Volatile Organic Compounds), получаемых в виде отходов производства, на 36%.

Семиэтажный покрасочный цех составляет в высоту 35 м и теперь является самым высоким зданием на основном заводе Škoda в Млада-Болеславе. Длина цеха составляет 276 м, а ширина варьируется от 60 в 140 м. Общая площадь постройки достигает 25 094 квадратных метра – примерный эквивалент трех футбольных полей. А общая площадь 828 058 м² соответствует 265 олимпийским плавательным бассейнам.