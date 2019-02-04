Легендарный ЗАЗ канул в Лету

Легендарный ЗАЗ канул в Лету
Февраль 04 08:03 2019

“Запорожцы” закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей ЗАЗ. Такой статистикой поделился Autoconsulting.

Ранее “РГ” подробно рассказывала о ситуации на легендарном Запорожском автозаводе, который переживает нелучшие времена и даже может прекратить свое существование. Производство седанов ZAZ Lanos завершилось здесь еще в конце 2017 года, почти сразу остановился конвейер и с бюджетным ZAZ Sens. В 2018-м на ЗАЗе собрали всего одну машину – и ту лишь ради проверки технологических процессов.

ЗАЗ 966

Тем не менее в статистике продаж бренд ZAZ упоминался весь прошлый год, поскольку дилеры распродавали оставшиеся на складах машины. Похоже, теперь эти автомобили окончательно уходят в историю – их запасы либо закончились, либо уже никого не интересуют.

“Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей”, – констатирует портал.

ЗАЗ-965

ЗАЗ-965

По его данным, в январе прекратились продажи еще трех ранее представленных на Украине брендов – японских Acura и Isuzu и корейского SsangYong. В целом украинский рынок стартовал в 2019-м с серьезного обвала – продажи рухнули сразу на 20,02% относительно января 2018-го. Лидером остается Renault, умудрившийся в этих условиях нарастить объем реализации на 37,52%. Далее идут Toyota, Nissan, Kia и Skoda.

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  Article "tagged" as:
ЗАЗЗапорожецпрекращение продаж
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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