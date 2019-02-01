Формула 1 – теперь под новым ракурсом

Формула 1 изменит расположение камер, чтобы иначе показывать гонки

В Формуле 1 решили пересмотреть подход к расположению камер, которые снимают заезды Гран При – главная цель перемен в том, чтобы давать зрителю у телеэкрана ощущение скорости машин.

По словам Дина Лока, из-за высокого уровня прижимной силы техника нынешнего поколения воспринимается иначе, и ее съемки прежними методами не приносят результата.

«Мы всерьез нацелены показать в 2019 году настоящую скорость машин, – объяснил он.

Это потребует иного расположения камер, ведь когда вы смотрите гонку с трибуны, все выглядит просто невероятно. Тут важны ракурсы, используемые объективы – порой они ощутимо все портят и делают ситуацию не столь драматичной и стремительной.

Поэтому мы занялись поиском, как сделать все по-другому, и уже придумали несколько приемов. У нас всегда хорошо получались быстрые проводки, которые позволяют ощутить скорость, сделать машины чуть более выразительными.

В прошлом году на некоторых этапах – скажем, в Японии – мы смогли неплохо разобраться с тем, в чем нынешние машины особенно хороши». Помимо картинки работа идет и над звуком гоночных моторов, потому что с переходом Ф1 на гибридные силовые установки этот фактор восприятия гонок претерпел существенные изменения.

«Аудио стало совсем другим, – констатировал Лок.

Мы используем гораздо больше разных средств на машине и вокруг нее. Если изучить расположение, то сейчас камеры находятся спереди, а микрофоны – позади. Мы много занимались этим в 2018 году и продолжим в новом сезоне.

Успех есть, но на одних трассах ситуация лучше, чем на других. Моторы Honda в прошлом сезоне звучали очень здорово. Это позволило нам сделать несколько очень классных вещей. Глава телевизионной группы Ф1 добавил, что также продолжится работа над графикой для трансляций.

«Для восприятия гонки очень важен качественный комментарий, – объяснил он.

Нам в Британии повезло иметь такой, но нельзя гарантировать, что так будет во всех 200 странах у каждого из 90 наших вещателей.

Поэтому мы активно задействуем графику, чтобы объяснять происходящее. “Этот пилот стартовал на таких-то шинах, потому должен провести пит-стоп тогда-то”. Такие вещи добавляют динамики, ведь если, скажем, будет введен режим VSC, то все изменится.

Мы используем все данные, собранные в пятницу и субботу, чтобы вывести алгоритм развития событий. Если что-то можно объяснить в простой и понятной манере, это всегда огромное преимущество.

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