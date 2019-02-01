Формула 1 – теперь под новым ракурсом

Формула 1 – теперь под новым ракурсом
Февраль 01 10:02 2019

Формула 1 изменит расположение камер, чтобы иначе показывать гонки

В Формуле 1 решили пересмотреть подход к расположению камер, которые снимают заезды Гран При – главная цель перемен в том, чтобы давать зрителю у телеэкрана ощущение скорости машин.

Гран-При США формула 1(4)По словам Дина Лока, из-за высокого уровня прижимной силы техника нынешнего поколения воспринимается иначе, и ее съемки прежними методами не приносят результата.

«Мы всерьез нацелены показать в 2019 году настоящую скорость машин, – объяснил он.

Это потребует иного расположения камер, ведь когда вы смотрите гонку с трибуны, все выглядит просто невероятно. Тут важны ракурсы, используемые объективы – порой они ощутимо все портят и делают ситуацию не столь драматичной и стремительной.

Поэтому мы занялись поиском, как сделать все по-другому, и уже придумали несколько приемов. У нас всегда хорошо получались быстрые проводки, которые позволяют ощутить скорость, сделать машины чуть более выразительными.

В прошлом году на некоторых этапах – скажем, в Японии – мы смогли неплохо разобраться с тем, в чем нынешние машины особенно хороши». Формула Е 2018Помимо картинки работа идет и над звуком гоночных моторов, потому что с переходом Ф1 на гибридные силовые установки этот фактор восприятия гонок претерпел существенные изменения.

«Аудио стало совсем другим, – констатировал Лок.

Мы используем гораздо больше разных средств на машине и вокруг нее. Если изучить расположение, то сейчас камеры находятся спереди, а микрофоны – позади. Мы много занимались этим в 2018 году и продолжим в новом сезоне.

Успех есть, но на одних трассах ситуация лучше, чем на других. Моторы Honda в прошлом сезоне звучали очень здорово. Это позволило нам сделать несколько очень классных вещей. Формула Е 2018Глава телевизионной группы Ф1 добавил, что также продолжится работа над графикой для трансляций.

«Для восприятия гонки очень важен качественный комментарий, – объяснил он.

Нам в Британии повезло иметь такой, но нельзя гарантировать, что так будет во всех 200 странах у каждого из 90 наших вещателей.

Поэтому мы активно задействуем графику, чтобы объяснять происходящее. “Этот пилот стартовал на таких-то шинах, потому должен провести пит-стоп тогда-то”. Такие вещи добавляют динамики, ведь если, скажем, будет введен режим VSC, то все изменится.

Мы используем все данные, собранные в пятницу и субботу, чтобы вывести алгоритм развития событий. Если что-то можно объяснить в простой и понятной манере, это всегда огромное преимущество.

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видеокамерыФормула один
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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