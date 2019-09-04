Volkswagen на Дрезденском балу в России

В Санкт-Петербурге прошел Дрезденский оперный бал

Volkswagen стал официальным автомобильным партнером мероприятия, которое он традиционно поддерживает с 2006 года, предоставляя автомобили для гостей. Обычно это сотрудничество происходит на территории Германии, однако в этом году Дрезденский бал впервые прошел в Санкт-Петербурге, и для Volkswagen Russia это большая честь – поддержать бал на территории России.

Как партнер мероприятия Volkswagen организовал специальные шаттлы, которые доставили гостей бала на красную ковровую дорожку перед Михайловским театром. Ведущие бала – Мисс Вселенная, российская актриса и телеведущая Оксана Федорова, а также немецкий актер Том Влашиха (сыгравший Якена Хгара в «Игре Престолов»), как и другие участники программы, воспользовались услугами официального автомобильного партнера. Мероприятие также посетили светская львица и продюсер Яна Рудковская, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт.

Volkswagen предоставил организаторам модели Multivan, Caravelle, а также флагман модельного ряда легковых автомобилей – Touareg, что обеспечил гостям бала самые современные автомобильные технологии, комфорт и безопасность. Например, в Volkswagen Touareg установлены матричные светодиодные фары IQ.Light, система помощи при перестроениях Side Assist и система удержания в полосе Lane Assist, адаптивный круиз-контроль, а также система превентивной безопасности PreCrash.