Итоги программы Renault Selection

Официальная программа автомобилей с пробегом Renault Selection демонстрирует рекордный рост: за 2018 год было продано более 4 645 автомобилей, что на 105% больше, чем в 2017 году

Кроме того, в 2018 году количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом на сайте превысило 3 800, включая более 700 автомобилей Renault.

С конца 2017 года и по сей день пользуется высоким спросом онлайн оценка автомобиля на сайте renault.ru. За 2018 год было получено почти 10 000 запросов клиентов на покупку автомобиля после онлайн-оценки.

Заполнив онлайн-форму, клиент указывает марку, модель, комплектацию, состояние автомобиля, после чего в течение нескольких секунд получает его предварительную стоимость.

Программа Renault Selection предусматривает удобную схему Trade-in, которая позволяет клиенту легко и выгодно продать свой автомобиль любой марки и комплектации в обмен на новый автомобиль Renault. В дополнение к этому, покупатели Renault Selection могут воспользоваться выгодными финансовыми программами от Renault Finance – кредит от 9,9% годовых, а также возможностью отправить запрос на расчет кредита онлайн через сайт renault.ru, что делает покупку автомобиля еще комфортнее и доступнее.