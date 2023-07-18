У фургона Sollers Atlant появилась специальная версия с установленным рефрижератором

Соллерс представляет спецверсию Sollers Atlant с изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой. Этот маневренный фургон специально предназначен для перевозки замороженной продукции в условиях плотной городской застройки и узких дворов. Базируясь на фургоне Sollers Atlant с длинной колесной базой и мощным дизельным двигателем объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с., эта версия была тщательно разработана с использованием 3D-моделирования и обладает высокой герметичностью и максимальным объемом благодаря изотермическому модулю из сендвич-панелей.

Кузов грузового отсека выполнен из цельнометаллических материалов, обшит стеклопластиком, а пол усилен фанерным листом толщиной 9 мм и дополнительно изолирован сендвич-панелью, предлагая выбор покрытия из стеклопластика или рифленого алюминиевого листа. Боковые и задние двери оборудованы накладками из АБС-пластика, заполненными полиуретановой пеной, а проемы герметизированы вторым контуром уплотнения. Для удобства загрузки грузов по периметру грузового отсека размещены полосы грязезащиты и рейки для крепления грузов.

Интеграция конденсаторного блока рефрижераторной установки в надкабинное пространство обеспечивает гармоничный дизайн и функциональность. Специальная версия Sollers Atlant с изотермическим кузовом и рефрижератором может обеспечивать минимальную температуру заморозки до –20ºС, в зависимости от выбранного варианта.

Sollers Atlant является автомобилем современных технологий и высоких стандартов качества, с наилучшей экономикой владения в сегменте LCV в России. Сборочное производство этой модели началось в ноябре 2022 года на площадке «СОЛЛЕРС Алабуга». Автомобили Sollers можно приобрести в 66 дилерских центрах, которые находятся в 49 городах России, предлагая широкий модельный ряд, включающий различные кузова и способный удовлетворить разнообразные потребности рынка коммерческих перевозок.