Актрисе сломали руку из-за парковки

По словам актрисы, конфликт произошел с соседкой по подъезду из-за того, что женщины не поделили парковочное место, пишет источник. В результате нападения у Строговой оказалась сломана пястная кость кисти.
Актриса вызвала полицию, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Странно, но сочувствия обе не вызывают. Кто мешает оформить резидентское соглашение. Поди не на жигулях ездят, миллион с хвостом, а может и больше на покупку авто нашли, а три тысячи в год за резиденство заплатить жаба душит.
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