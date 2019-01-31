Актрисе сломали руку из-за парковки

Актрисе сломали руку из-за парковки
Январь 31 19:09 2019

В Москве актрисе «Театра.doc» Екатерине Строговой сломали руку в результате конфликта, который произошел возле ее дома на парковке

По словам актрисы, конфликт произошел с соседкой по подъезду из-за того, что женщины не поделили парковочное место, пишет источник. В результате нападения у Строговой оказалась сломана пястная кость кисти.

Актриса вызвала полицию, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Natalya Dikareva
    Январь 31, 21:24 #1 Natalya Dikareva

    Странно, но сочувствия обе не вызывают. Кто мешает оформить резидентское соглашение. Поди не на жигулях ездят, миллион с хвостом, а может и больше на покупку авто нашли, а три тысячи в год за резиденство заплатить жаба душит.

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