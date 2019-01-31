Актрисе сломали руку из-за парковки

В Москве актрисе «Театра.doc» Екатерине Строговой сломали руку в результате конфликта, который произошел возле ее дома на парковке

По словам актрисы, конфликт произошел с соседкой по подъезду из-за того, что женщины не поделили парковочное место, пишет источник. В результате нападения у Строговой оказалась сломана пястная кость кисти.

Актриса вызвала полицию, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.