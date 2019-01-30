Infiniti объявила о сотрудничестве с тремя перспективными стартапами

Infiniti и три самых перспективных стартапа в области персональной мобильности подписали договор о сотрудничестве

Infiniti Motor Company объявила о подписании договора о намерениях с тремя фирмами-стартапами, разработавшими специализированные мобильные приложения. Это компании Apostera, Autobahn и PassKit.

Финалистами программы бизнес-акселератора «Лаборатории INFINITI» 2018 года стали восемь проектов, опередившие свыше 130 других участников. Лучшими же из этой восьмерки в итоге стали три вышеназванных стартапа.

Apostera приближает эру автономного вождения и предлагает пользователю мобильные решения, значительно повышающие безопасность каждой поездки. Специализированная информационная платформа предоставляет максимально актуальную и детализированную навигационную информацию, полученную из самых разнообразных источников. PassKit это мобильное приложение созданное для бизнеса, позволяющее пользователям получать информацию и напрямую коммуницировать с разнообразными брендами, даже не скачивая их специфические приложения на свой смартфон. В свою очередь Autobahn переосмысляет концепцию продаж и коммуникаций принятую в автомобильном бизнесе. По сути Autobahn позволяет интегрировать тематические онлайн- и оффлайн-инструменты этой области в единое целое, предлагая удобную продвинутую платформу премиального уровня.

На протяжении 12 недель свыше 130 различных стартап-проектов «Лаборатории INFINITI-2018», оценивались топовыми экспертами и инвесторами. Кроме того, участники «Лаборатории» работали в содружестве со специалистами INFINITI в поиске премиальных решений персональной мобильности, которые со временем могут появиться на продуктах бренда.

«Стартапы играют определяющую роль в изменении бизнес-моделей во всем мире, – отметил Дейн Фишер, генеральный менеджер по продвижение бренда INFINITI Motor Company. – Партнерство с такими компаниями позволяет нам оставаться в авангарде новых технологий и решений, в свою очередь предоставляя наиболее перспективным стартап-проектам доступ к ресурсам и возможностям, позволяющими воплотить смелые проекты в реальность».

Глобальный бизнес-акселератор «Лаборатория INFINITI-2018» впервые продемонстрировал возможности лучших международных стартапов в Гонконге. Начиная с 2015 года INFINITI поддерживает развитие наиболее перспективных стартапов в самых различных областях. Только в этом году компания так или иначе ускорила прогресс 54 проектов со всего мира, помогая талантливым изобретателям и предпринимателям осуществить свои мечты.