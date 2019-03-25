Новая версия пикапа Ford F-150 Raptor получит 700 лошадиных сил

Ford представит 700-сильную версию пикапа

Ребята из компании Ford работают над высокопроизводительной версией пикапа F-150 текущего поколения. Автомобиль будет представлен в конце 2020 года.

Нынешняя версия Ford Raptor, которая является «заряженной» версией американского полноразмерного пикапа F-150, является неплохим автомобилем с точки зрения высокой мощности и неплохих внедорожных умений. Но видимо ребятам из компании Ford этого недостаточно.

Зарубежное издание Car & Driver ссылаясь на собственные источники в Ford говорит о том, что специальный выпуск Raptor может быть представлен в течение следующего года.

Сообщается, что текущая версия пикапа F-150 должна быть заменена на совершенно новое поколение, которое будет представлено примерно в то же время, таким образом получается, что грядущий Raptor станет последним мощным исполнением для нынешнего поколения американского грузовика. Известно, что такой автомобиль будет оснащен тем же 5,2-литровым V8 с наддувом, который находится под капотом у высокопроизводительного Mustang Shelby GT500.

В этой версии, максимальная мощность мотора составляет 700 лошадиных сил. Нам кажется, да мы почти в этом уверены, что инженеры американского бренда не станут изменять мощность двигателя для высокопроизводительного пикапа.

Инсайдеры сообщают, что новый вариант Raptor будет стоить где-то в районе 70 000 долларов или 4 463 935 рублей, что еще раз подтверждает их намерение конкурировать с «заряженным» пикапом Ram Rebel TRX (модель 1500). Оба грузовика, вероятно, будут выходить ограниченным тиражом. Новинка от Ford скорее всего будет представлена в конце 2020 года.

Очень интересно посмотреть, как отреагирует на это противостояние мощных грузовиков компания Chevrolet. Ведь их пикап Chevrolet Silverado на прямую конкурирует с вышеперечисленными автомобилями.

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