Geely продемонстрировала салон премиального кросс-купе FY11 на базе Volvo

Geely продемонстрировала салон премиального кросс-купе FY11 на базе Volvo
Январь 29 10:02 2019

Рассекречен кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo

Снимками салона наконец-то поделились в самой компании. Дизайн внутреннего оформления кросс-купе оказался полностью оригинальным. Новинку руководство Geely обещает показать уже этой весной.Geely FY11 Купеобразный Geely FY11 теперь полностью рассекречен. Еще на прошлой неделе китайский автопроизводитель показал экстерьер новинки, сегодня же мировое сообщество получило доступ к фотографиям интерьера роскошного кросс-купе. И это не шпионские снимки, сделанные из-под полы, а официальные изображения, предоставленные самой компанией.Geely FY11 Первое, что бросается в глаза, габаритная передняя панель и гигантский сенсорный дисплей мультимедиа. Дополняют «ансамбль» стильный многофункциональный руль, виртуальная «приборка» и расширенная центральная консоль с электронным селектором КП.Geely FY11 Напомним, Geely FY11, который станет флагманом марки, базируется на платформе Volvo XC40. Дебют новинки собираются организовать весной 2019-го. По прогнозам китайских аналитиков, стоимость кросс-купе от Geely на домашнем рынке стартует с отметки 139 800 юаней (почти 1 363 000 рублей).Geely FY11 Geely FY11

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AMSRUS
AMSRUS

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