Топ 5 самых дешевых машин с автоматом

Топ 5 самых удобных для города «двухпедальных» моделей за гуманные деньги

В 2019-м россияне нашли «под елкой» подросший НДС и, как следствие, новые ценники на товары. Автомобили тоже подорожали, но покупать единый билет пока рано — на рынке еще есть удобные для города «двухпедальные» модели за гуманные деньги.

Оставьте стереотипы — знакомые по такси да каршерингу Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris и прочие Nissan Almera в обзор не попали. Добро пожаловать в новую реальность: с автоматическими коробками передач эти некогда «народные» автомобили перевалили в цене за 800 000 рублей. И над убогими «китайцами» глумиться не придется — откровенный хлам не выдержал конкуренции, покинув рынок, а что-то приличное (даже из Поднебесной) не может стоить копейки. Узбекский Ravon R2 (бывший Chevrolet Spark) больше не достать — марка де-факто ушла из России, прекратив поставки новых машин. А что же тогда осталось?

Lada Granta — от 536 500 рублей

Самый доступный автомат на рынке предлагает АВТОВАЗ. И пусть на седан Granta в комплектации Classic Optima ставят не классическую гидромеханику, а примитивный пятиступенчатый робот АМТ с одним сцеплением, зато и цена лишь чуть больше полумиллиона рублей. Причем эти деньги просят пусть за простенькую и шумную, но все же полноценную четырехдверную машину с резвым 1,6-литровым 106-сильным мотором, в базовом оснащении которой присутствуют водительская подушка безопасности, АБС, передние электростеклоподъемники, обогрев боковых зеркал и даже кондиционер. Интерес к «Гранте» оживил и недавний рестайлинг. Ноябрь и декабрь 2018-го бюджетник завершил на первом месте в рейтинге продаж российского рынка, а по результатам года стал вторым, совсем немного уступив лидеру. К слову, как раз «чемпионская» Lada Vesta поделилась с младшей моделью стилистическими решениями.

А еще обновленная «Гранта» поглотила семейство Kalina. Поэтому недорогой автомат теперь доступен в разнообразных кузовах: хэтчбек, лифтбек, универсал… Само собой, стоят они несколько дороже седана — от 551 500 рублей. Кстати, если доплата для вас не слишком критична, имеет смысл присмотреться к «Ладе» с полноценной автоматической коробкой (от 596 500). Четырехступенчатый японский агрегат Jatco сочетается только с 98-сильным двигателем (1,6 л), зато комплектация такой «Гранты» богаче — добавляются пассажирская подушка, система стабилизации, подогрев сидений, «музыка».

Datsun on-DO — от 562 000 рублей

Есть люди, для которых робот с одним сцеплением типа вазовского АМТ — убогий компромисс. Таким небогатым, однако требовательным клиентам советуем начинать поиски гидромеханического автомата с дилеров марки Datsun. Вообще недорогой седан on-DO продается в разы хуже «Лады» — по итогам 2018 года не попал даже в ТОП-25 российского рынка. Видимо, не все уверовали в силу японского бренда, машины которого суть «Гранты» в другой обертке. Тем не менее, «двухпедальный» on-DO с тем же самым агрегатом Jatco оказался даже дешевле донора за счет более скромной комплектации (АБС, фронтальные подушки, подогрев кресел и боковых зеркал, передние электростеклоподъемники да противотуманки) и другого мотора. На Datsun за 562 000 рублей ставят пусть неприхотливый, но древний тольяттинский 1,6-литровый восьмиклапанник отдачей 87 л.с.

on-DO конвертировали из «Лады», но такого разнообразия кузовов псевдояпонцу не досталось. Единственная альтернатива седану — хэтчбек mi-DO с тем же самым силовым агрегатом по цене от 595 000 рублей. Причем разница в цене обусловлена исключительно пятидверностью и связанными с ней особенностями — отличий в оснащении нет.

Lada Vesta — от 664 900 рублей

Главная надежда и удача АВТОВАЗа. В 2018 году «Веста» стала самой популярной машиной в России — продано 108 тысяч экземпляров. Публика тепло приняла доступный, при этом современный, неплохо сбалансированный автомобиль с приличным оснащением. К примеру, «автоматизированный» седан в начальной комплектации Classic Start за 664 900 рублей располагает фронтальными подушками безопасности, сигнализацией, системой стабилизации, регулируемым по вылету и наклону рулем, передними электростеклоподъемниками, подогревом сидений и боковых зеркал, кондиционером.

Проблема в том, что «Веста», в отличие от «Гранты», предлагает в качестве альтернативы механике только робот АМТ. Недавно коробку модернизировали, придумали «ползучий» режим для заторов — агрегат стал работать ощутимо лучше. И все же некоторых клиентов репутация бюджетной трансмиссии по-прежнему отпугивает. К тому же обновленный АМТ положен исключительно топовым «Вестам» со 122-сильным мотором 1.8 (от 750 900 рублей), а двигателю 1.6 (106 сил) оставили старую версию робота. Зато выбор кузовов широк — помимо седана доступен универсал, а также «внедорожные» производные с приставкой Cross.

Renault Logan — от 707 990 рублей

Не так давно французская марка тоже увлекалась бюджетными роботизированными трансмиссиями, однако заработавший славу неубиваемой машины Logan теперь предлагает классику — более выносливый четырехступенчатый автомат. Сочетается коробка исключительно с 1,6-литровым 102-сильным мотором, а оснащение «двухпедального» седана в комплектации Life роскошным не назовешь. Противотуманки, кондиционер, круиз-контроль, передние электростеклоподъемники, фронтальные подушки, АБС — вот и все «плюшки». Зато Renault позволяет точнее подогнать автомобиль под индивидуальные запросы. Logan — единственный из участников обзора, предлагающий отдельные опции (помимо «металлика») вроде дистанционного запуска двигателя, мультимедийной системы с навигацией, «зимнего пакета» с обогревом ветрового стекла.