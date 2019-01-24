Доступны новые версии фургона Renault Master

Доступны новые версии фургона Renault Master
Январь 24 19:11 2019

На российском авторынке стартовал прием заказов на новые версии фургона Renault Master 2019

Согласно информации, опубликованной отечественным офисом «Рено», отныне для покупателей в нашей стране доступно пять новых модификаций фургона, отличающихся габаритами и грузоподъёмностью от 336 до 2059 кг.Renault MasterКроме того, впервые в России стала доступна линейка переднеприводных версий Renault Master с полной массой в 2490 кг, которые можно эксплуатировать в Москве.

Стоимость самой простой версии Renault Master составляет 1 миллион 759 тысяч 990 рублей. Цена моделей с полной массой в 3500 и 4500 кг составляет 2 миллиона 29 тысяч 990 и 2 миллиона 485 тысяч 990 рублей соответственно.

Напомним, что французский фургон Master от компании Renault оснащается дизельным двигателем с несколькими вариантами мощности (125 и 150 лошадиных сил), пару которому составляет 6-ступенчатая МКПП.

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2019MasterRenault
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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