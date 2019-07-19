Infiniti QX50 c функционалом технологий автономного вождения ProPILOT Assist

В июле 2019 года исполняется ровно полвека со дня высадки на Луну пилотируемого космического корабля “Аполлон-11” – гигантского достижения в истории человечества. Уроки, полученные 20 июля 1969 года, по-прежнему актуальны и сегодня – ведь инновации космических путешествий все активнее проникают в наши будни, затрагивая даже такие привычные процессы как вождение автомобиля.

В сентябре 1962 года в своем публичном выступлении президент США Джон Кеннеди патетически произнес: «Мы приняли цель отправиться на Луну!»

Меньше, чем через семь лет, когда Нил Армстронг совершит успешное прилунение посадочного модуля Eagle, дерзкая и многим казавшаяся невозможной миссия будет с блеском выполнена.

Несмотря на успех программы «Аполлон-11», посадка прошла неидеально. На высоте чуть меньше двух километров над Луной, буквально через пять минут после начала спуска, автономная система посадки модуля Eagle вышла из строя. Астронавты проскочили намеченное место прилунения и только благодаря мужеству и мастерству Армстронга миссию удалось спасти. Он перевел модуль на ручное управление и собственноручно посадил корабль на поверхность ближайшего спутника Земли.

Именно в тот момент Нил Армстронг наглядно продемонстрировал примат человеческого фактора над машинами.

INFINITI в полной мере разделяет этот подход при разработке технологий автономного вождения. Новый INFINITI QX50 оснащен передовой системой ProPILOT Assist, возможности которой естественным ненавязчивым образом дополняют действия водителя, не отменяя при этом его главенствующей роли. В результате новый QX50 стал транспортным средством, которое, образно говоря, позволяет владельцам наслаждаться собственной посадкой на Луну в режиме каждодневной эксплуатации.

Современные технологии автономного вождения по мнению специалистов INFINITI способы в значительной степени уменьшить стресс и нагрузку при управлении автомобилем, позволяя водителю делегировать рутинные задачи электронным помощникам. Однако, они не исключают человека из уравнения. Система ProPILOT Assist нового QX50 умеет многое: поддерживать безопасную скорость и дистанцию при движении по шоссе или точно удерживать автомобиль в выбранной полосе.

Тем не менее, INFINITI настраивает – именно водитель, а не электроника, и должен обладать правами главенствующего контроля над автомобилем. Это не только определяет эмоциональную связь между автомобилем и водителем, но также позволяет человеку за рулем при необходимости взять управление на себя.

Точно также как Нил Армстронг полвека тому назад, современный водитель вправе сам принимать важные решения. Владельцы автомобилей INFINITI не станут заложниками строго запрограммированных действий искусственного интеллекта, но смогут при необходимости привнести в процесс управления свой опыт и свои умения. Также как было при посадке спускаемого модуля Eagle.

Возможно, водитель INFINITI захочет взять управление на себя при движении по узкому горному серпантину или свернуть с главной дороги чуть раньше, чем рекомендует система навигация, чтобы насладиться чуть более длинным, но гораздо более живописным маршрутом. Ощущение превосходства в цепочке отношений между человеком и машиной, позволяет водителю в большей степени наслаждаться самыми приятными моментами управления, при этом не жертвуя безопасностью – электронные помощники ProPILOT Assist всегда готовы прийти на помощь.

То, что мы называем каждодневной посадкой на Луну – другими словами важность человеческого контроля перед лицом автономных технологий – не ограничивается собственно процессом вождения.

Возьмем, к примеру, газонокосилки с полностью автоматическим управлением. Это замечательное изобретение избавляет владельцев от необходимости подстригать траву каждые выходные, экономя драгоценное время. Однако, некоторые предпочитают закончить стрижку газона самостоятельно, ради того, например, чтобы придать траве уникальный узор.

В современных аэропортах автоматические вагонетки без участия человека доставляют пассажиров от парковки до нужного терминала. Но даже здесь участие человека порой делает процесс более удобным и более одушевленным. Электроника может и не знать, что другой пассажир, опаздывая на рейс, спешит к закрывающимся дверцам вагонетки. Поэтому функция автоматического закрытия дверей должна дублироваться кнопкой в салоне.

Ориентированный на человека подход, отличает функционал технологий автономного вождения ProPILOT Assist нового INFINITI QX50. Ни одна из подсистем не ставит целью исключить водителя из процесса управления, но все вместе они делают вождение более безопасным и менее стрессовым. Как и в случае «Аполлон-11», автоматика берет на себя значительную часть черновой работы, но водитель всегда может внести свое веское слово.

INFINITI разрабатывает технологии автономного вождения, которые усиливают радость от вождения, а не убирают его насовсем. Новые модели INFINITI, такие как QX50, по-прежнему будут радовать водителей захватывающей управляемостью, при этом делая автомобиль безопаснее и удобнее в эксплуатации.

Как показала миссия “Аполлон-11” полвека назад, сочетание человеческого контроля и продвинутых технологий, позволит нам наслаждаться своими собственными «посадками на Луну» с комфортом и безопасностью современных автомобилей.