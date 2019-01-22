Забытый гараж с раритетами

Чудесные находки раритетов в гаражах разных странах не редкость в сообщениях СМИ.

Автомобили выпущенные десятки лет назад и находящиеся в состоянии, близком к идеальному. Похожая история произошла и во Франции. Как информирует портал interencheres.com – сообщила Российская газета, в неком французском гараже (точное местонахождение не уточняется) была обнаружена богатая коллекция автомобильных раритетов.

В качестве главной ценности названы Lamborghini Miura P400 1968 года выпуска с пробегом 77 886 км (легендарный спорткар, выпускавшийся итальянской компанией с 1966 по 1973 годы). Модель оснащалась поперечно расположенным двигателем Lamborghini V12 объемом 3,9 л мощностью 350 л.с. С 1966 по 1969 годы было собрано и продано лишь 275 таких автомобилей.

Еще один “бриллиант” обнаруженной коллекции раритетов – Jaguar E-Type первого поколения, выпущенный в 1961 году и имеющий на одометре 58 631 км пробега (модель, которую по праву считают одной из самых красивых в мире, производилась с 1961 по 1974 годы). Первоначально E-Type выпускался с двумя типами кузовов: с закрытым кузовом купе и открытым кузовом типа родстер. Первые экземпляры оснащались рядными 6-цилиндровыми двигателями, объемом 3,8 л. мощностью 265 л.с. (именно такой двигатель находится под капотом обнаруженного Jaguar), затем – мотором объемом 4,2 л.

Большинство найденных автомобилей, по сообщениям французских СМИ, имеют коллекционную ценность. Основная часть машин была выпущена в период с шестидесятых по семидесятые годы. Однако есть даже и более древние творения – например, кабриолет марки Rolland-Pilan выпуска 1924 года с пробегом 7 743 км. Или раритетная модель Delage DM с 5-цилиндровым 3,2-литровым мотором 1928 года выпуска и пробегом 8 037 км.

В общей сложности во французском гараже обнаружили 81 старинный автомобиль в различной степени сохранности. Среди прочего на сайте interencheres.com указаны Porsche 356 выпуска 1953 года, Chevrolet Corvette, выпущенный в 1981 году (пробег 85.544 миль), купе Lancia Flaminia 1962 года (пробег 92 880 км) и компактный седан Ford Anglia 1958 года.

Все эти автомобили планируется продать на аукционе, который состоится 20 января. Интересно, что на французском сайте указаны цены, за которые, по оценки аукционистов, могут уйти те или иные лоты. К примеру, за Lamborghini Miura P400 планируется выручить от 400 000 до 600 000 евро, за Jaguar E-Type – от 40 000 до 60 000 евро, за Chevrolet Corvette 1981 года – от 3000 до 5000 евро.

Перед описанием лотов содержится любопытное объявление: “Распродается 81 машина из гаражей. Позвольте себе небольшое путешествие во времени!”