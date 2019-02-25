Лесовозы MAN для финского маршрута

MAN TGX – тягач высочайшего уровня эффективности

Эксплуатант, который уже ранее приобрёл четыре сортиментовоза MAN представляет группу компаний, в которую входят: ООО «Урман», ООО «Луга-Лес», ООО «Лес-Луга» специализирующиеся на лесозаготовке в Выборгском и Лужском районах Ленинградской области.

Тягач флагманского семейства

Флагманское семейство MAN TGX зарекомендовало себя как на рынке магистральных перевозок, так и в лесозаготовительной отрасли. Тягач серии MAN TGX задаёт ориентир высочайшего уровня эффективности, надёжности и топливной экономичности, в том числе благодаря семейству современных двигателей пятого экологического класса.

У разработанной специально для этого перевозчика специалистами «МАН Трак энд Бас РУС» спецификации автомобилей достаточно широкая и длинная кабина XL, окрашенная в стильный цвет насыщенного красного оттенка «красный кармин RAL 3002». Она оснащена кондиционером и электро-регулируемыми зеркалами заднего вида с подогревом, электростеклоподъёмниками, тонированным многослойным ветровым стеклом, бортовым компьютером MAN Tronic и другими функциональными и комфортными опциями, среди которых дополнительная теплоизоляция для холодного климата и автономный воздушный отопитель. При ширине кабины 2240 мм и длине 1880 мм водителю предоставлен достойный уровень комфорта, необходимый для работы на лесовозе при перевозках на длинном плече или работе в ночную смену, а также при длительном ожидании технологических работ на делянках и пунктах погрузки или выгрузки.

Интересная общая конструктивная особенность седельных тягачей MAN, поставляемых лесозаготовительной отрасли – бампер, окрашенный в чёрный цвет краской, способной противостоять негативным воздействиям условий эксплуатации на грунтовых дорогах. Ещё из оригинального оборудования с учётом специфики перевозок следует выделить комплектацию тягачей кронштейнами зеркал для увеличенного габарита ширины транспортного средства (надстройки) до 2600 мм.

MAN TGX 28.440 6х2-2 BLS – экономичный и надежный седельный тягач для самых разных дорог

Для разнообразных логистических цепочек в лесозаготовке и деревообработке иногда приходится применять седельные тягачи с оригинальной колёсной формулой 6х2-2, позволяющие экономить топливо при одновременном обеспечении соблюдения требований (в том числе международных) по осевым нагрузкам во время движения по дорогам с усовершенствованным покрытием. Для решения задач такого плана и служит данная конфигурация. Технически допустимая полная масса седельного тягача – 28000 кг, а допустимая полная масса автопоезда – 44000 кг.

Силовая установка состоит из двигателя MAN D2066LF40, мощностью 440 л.с. и автоматизированной КП MAN TipMatic 12 26 DD. Передний мост у MAN TGX 28.440 6х2-2 BLS на параболических рессорах, грузоподъёмностью 8 т. оснащён стабилизатором поперечной устойчивости, задний ведущий мост с гипоидной главной передачей, передаточным отношением 2,85 установлен на пневмоподвеске, его грузоподъёмность – 10,5 тонн (технически допустимая), предусмотрена блокировка дифференциала. Поддерживающая ось за ведущим мостом – неуправляемая, со сдвоенными шинами, подъёмная, грузоподъёмностью 10500 кг. Сзади также предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости и добавлена электронная система помощи при трогании с места.

Тягачи оснащены электронной тормозной системой MAN BrakeMatic с дисковыми тормозными механизмами на всех осях и подогреваемым осушителем воздуха.

В зависимости от назначения в WP со сдвижным механизмом Slider SL DM 1370. Конструктивная высота ССУ – 203 мм. Второй вариант – седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивной высотой 185 мм, с интегрированной смазкой. Размер предустановки ССУ – 1175 мм. Плита ССУ толщиной 40 мм, нагрузка на узел до 20 т.

MAN ProfiDrive: эффективность на полную мощность

Лесовозы MAN должны с одной стороны, отличаться высоким крутящим моментом, а с другой – низким расходом топлива. Раскрыть весь потенциал работы мощных двигателей MAN и повысить эффективность эксплуатации помогает школа водительского мастерства MAN ProfiDrive.

Поскольку лесное хозяйство сильно зависит от надёжной работы техники, на лесных площадках может быть развёрнуто полевое обучение MAN ProfiDrive с тренингами на улучшение практических навыков водительского мастерства по наиболее эффективной и безопасной эксплуатации техники MAN.

Компания MAN сегодня предлагает лесозаготовителям полный комплекс специальных грузовых автомобилей для всех логистических схем лесозаготовок, а также шасси для монтажа специального лесозаготовительного оборудования различных колёсных формул и массово-габаритных характеристик.