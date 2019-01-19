Половина седанов Peugeot и Citroёn в 2018 году реализована в кредит с PSA Bank

Среди автомобилей французских брендов самыми продаваемыми в кредит моделями по-прежнему остаются Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан

За 12 месяцев 2018 года было реализовано в кредит 49% Peugeot 408 и 48,7% Citroёn C4 Седан.

Данный результат продаж PSA Bank в России достигнут благодаря привлекательным ставкам по кредиту на эти модели. Стоить отметить также вклад государственных программ. По итогам 2018 года доля клиентов, воспользовавшихся программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила 13,51% от общего количества автомобилей Peugeot и Citroёn, реализованных с использованием заемных средств ООО «Банк ПСА Финанс РУС». Доля госпрограмм в кредитных продажах локально произведенных седанов увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с данными за период действия в 2017 году.

Покупатели автомобилей могут выбрать из всей гаммы предлагаемых PSA Bank тарифов тот тип кредита и размер первоначального взноса и ежемесячного платежа, который будет им максимально комфортен. При этом клиент сам решает какие страховые услуги, связанные с приобретением автомобиля, ему нужны. Среди таких услуг есть КАСКО, GAP-страхование, а также страхование заемщика от несчастных случаев и болезней.

До конца января 2019 года наиболее привлекательный тариф компании позволяет приобрести Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан с нулевой переплатой.

0% переплаты – означает затраты клиента, связанные с получением кредита по программе «Специальный кредит» для приобретения нового автомобиля Peugeot 408 или Citroёn C4 Седан на срок 12 или 24 месяцев с первоначальным взносом от 50% и ставкой по кредиту 5%. Затраты клиента между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируются за счет предоставления специальной цены на автомобиль. Сумма кредита от 50 000 до 5 000 000 руб., обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. По данному предложению обязательно оформление страхового полиса КАСКО и страхования жизни заёмщика по тарифам соответствующих страховых компаний. Списание денежных средств со счета клиента производится в погашение задолженности один раз в месяц.

Напомним также, что на автомобили Peugeot 5008 и Citroёn C3 Aircross, продажи которых стартовали в России в 2018 году, и появившиеся ранее автомобили Peugeot 3008 также распространяется действие всех типов кредитных продуктов банка, а также специальных кредитных предложений. Предоставление справки о доходах не требуется при сумме кредита до 1 500 000 руб.

Консультацию по продуктам и услугам банка можно заказать онлайн на сайте или же на сайтах Peugeot и Citroen, а также получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 234 50 07.

Николя Деруссо (Nicolas Desrousseaux), Глава PSA Bank: «Российский автомобильный рынок продолжает свой уверенный рост, и мы развиваемся вместе с ним. Итоги продаж свидетельствуют о боевом настрое банка и группы вцелом, и я могу без сомнений заявить, что в 2019 году мы продолжим укреплять свои позиции. Ориентация на клиента – наш приоритет, и мы прикладываем все усилия, чтобы наши клиенты могли совершить покупку качественных, стильных и надежных французских автомобилей на наиболее выгодных, гибких и прозрачных условиях. Поэтому мы создали Клуб Партнеров PSA Bank, в который вошли дилеры сети PSA, для обмена мнениями и идеями относительно развития качества. Кроме того, банк постоянно улучшает качество обслуживания своих клиентов, например, в прошлом году мы запустили возможность внесения ежемесячных платежей онлайн с нашего сайта».

Группа PSA продолжает развиваться на российском рынке и планирует несколько ярких автомобильных премьер в России. PSA Bank поддержит запуск новых моделей и их продажи, а также предложит еще более выгодные и удобные финансовые программы.

Адрес банка: 105120, Российская Федерация, город Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж.