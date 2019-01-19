Мировые продажи группы Renault в 2018 году достигли 3,9 млн автомобилей

Группа Renault планирует увеличить продажи в 2019 году, показав основной рост во втором полугодии благодаря выпуску новых глобальных моделей и нового Clio, премьера которого состоится на Женевском автосалоне

В 2018 г. группа Renault продала 3 884 295 автомобилей, включая 2 532 567 (–5,2%) Renault и 700 798 (+7,0%) — Dacia. Продажи Lada выросли на 18,7% до 398 282 шт., а продажи Renault Samsung Motors сократились на 14,9% до 84 954 ед. Jinbei и Huasong вместе продали 165 603 автомобилей.

В сегменте электромобилей продажи марки Renault во всем мире выросли за год на 36,6% (более 49 600 ед.) с основным ростом во втором полугодии (+62,1%). Renault лидирует в Европе с долей рынка в 22,2%. Продажи ZOE увеличились на 26,1% (39 458 ед.), а Kangoo Z.E. — на 105,1% (8747 ед.)).

В сегменте легких коммерческих автомобилей продажи Группы с учетом результатов Jinbei и Huasong выросли на 33,7%. В 2018 г. марка Renault установила новый рекорд, несмотря на спад в Турции и Аргентине, двух важных для этого сегмента рынках.

“Продажи Группы Renault в 2018 г. с учетом результатов Jinbei и Huasong увеличились на 3,2%. Рост продаж Группы в России, Бразилии и Африке компенсировал все экономические и геополитические сложности за пределами Европы”, – отмечает Оливье Мюрге, исполнительный вице-президент Группы Renault по продажам и регионам.

В Европе продажи Группы практически не изменились (+0,5%) на рынке, который вырос на 0,2%. Рост продаж Группы в основном был обусловлен хорошими продажами в B-сегменте (Clio, Captur, Sandero) и результатами нового Duster. Clio остается вторым самым продаваемым автомобилем в Европе, а Captur стал лидером в сегменте кроссоверов.

Марка Dacia установила новый рекорд продаж в Европе — 511 622 автомобилей (+10,3%) и достигла рекордной доли рынка в 2,9% (+0,3 пп). Этот рост связан с хорошими результатами нового Duster, запущенного в начале года, и Sandero.

Группа расширяет свое международное присутствие в рамках плана Drive the Future, и сегодня ее доля зарубежных продаж составляет 50,6% (49,2% в 2017 г.), в том числе благодаря объединению с марками Jinbei и Huasong и несмотря на падение продаж в Турции и Индии, а также прекращение деятельности в Иране с начала сентября.

В России, второй стране Группы по объему продаж, рынок вырос на 12,8%. Здесь Группа является лидером по продажам — более четверти всех проданных автомобилей принадлежат маркам Lada или Renault. Продажи выросли на 10,9%.

В ожидании выхода на рынок модели Arkana в 2019 г. продажи марки Renault остались на прежнем уровне и составили 137 062 автомобиля. LADA зафиксировала рост на 15,6% с продажами в 360 204 автомобилей и рыночной долей в 20% (+0,5 пп) благодаря успешному обновлению линейки. LADA Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России.

В Бразилии продажи Группы росли более высокими темпами, чем рынок, который увеличился на 13,6%. Наши продажи выросли на 28,5% почти до 215 000 автомобилей, а рыночная доля достигла 8,7% (+1,0 пп) благодаря хорошим результатам Kwid, который разошелся тиражом свыше 67 000 ед.

В Африке Группа укрепила свое лидерство с рыночной долей в 18,1% и продажами в 218 797 автомобилей благодаря хорошим результатам в Марокко, ЮАР и Египте. Рыночная доля в Марокко достигла 43%, а продажи выросли на 7%. Dacia остается там лидером благодаря своим бестселлерам, Dokker и Logan. В ЮАР продажи марки Renault выросли на 14,9% и превысили 26 000 ед., что соответствует рыночной доле в 4,9%. В Египте рыночная доля увеличилась более чем на 3 пп и достигла 11,4%, а продажи составили 20 504 автомобилей.

В Индии продажи сократились на 26,8% на фоне роста рынка на 8,4% в ожидании запуска новой модели, намеченного на второе полугодие 2019 г.

В Китае Группа продолжает реализацию своего плана Drive the future. Продажи Dongfeng-Renault снизились на 26,9% в ожидании запуска новых моделей в 2019 г. Совместное предприятие RBJAC (Jinbei/Huasong) активно развивается. Группа продолжает свое наступление в сегменте электромобилей, инвестируя в JM EV, 5-го крупнейшего производителя электромобилей. В общей сложности с учетом результатов марок Jinbei и Huasong продажи Группы в Китае составили 216 699 автомобилей.

Прогноз группы Renault на 2019 год

Ожидается, что в 2019 г. мировой рынок останется на уровне 2018 г.

Европейский рынок также не претерпит заметных изменений. Ожидается, что рынок России должен вырасти по крайней мере на 3%, рынок Бразилии – на 10%.

На этом фоне Группа Renault ожидает незначительного увеличения продаж в 2019 г. с основным ростом во втором полугодии благодаря запуску ряда глобальных моделей и выходу нового Clio, флагманской модели Группы в Европе.