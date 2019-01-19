Mercedes-Benz – лидер в премиум-сегменте в России по итогам 2018 года

Mercedes-Benz в шестой раз подряд стал лидером по продажам премиального сегмента в России, несмотря на сложную ситуацию в сегменте и на рынке легковых автомобилей в целом

Годовые результаты продаж в шестой раз подряд подтвердили лидирующую позицию Mercedes-Benz среди премиальных автопроизводителей в России. В течение года клиентам марки было передано 45346 автомобилей, включая 37788 легковых автомобилей (вкл. 1606 единиц V-Класса и 263 X-Класса), 6608 малотоннажных автомобилей и 689 автомобилей smart. Согласно итогам продаж, Mercedes-Benz превзошёл конкурентов в сегментах Mercedes-Maybach, S-Класса, SL, купе и кабриолета E-Класса и GLC.

В 2018 г. продолжалось развитие дилерской сети по продажам и сервису легковых автомобилей Mercedes-Benz в России, которая пополнилась дилерским центром «Автомаш-МБ» и городским шоурумом «Лукавто» в Москве. В дополнение к этому ряд дилерских центров был реконструирован в течение года. К концу года дилерская сеть легковых автомобилей включала 70 дилеров по продажам и сервису, 4 городских шоурума, 8 отдельных СТОА и 15 специализированных AMG Performance Centers. Несколько точек продаж находились в стадии реконструкции и будут запущены в эксплуатацию в 2019 г.

«Общая ситуация на рынке в 2018 г. была непростой. Тем не менее, в этих высококонкурентных условиях мы вновь подтвердили лидирующую позицию в своем сегменте рынка. Основными составляющими этого успеха стали лояльность наших клиентов трёхлучевой звезде, профессиональные и надежные партнеры по продажам.

В 2019 г. ожидается существенное обновление нашего модельного портфолио, в особенности внедорожных моделей, которые так популярны в России. Более того, появятся несколько принципиально новых моделей. Мы предложим нашим клиентам не только самые современные автомобили, но и привлекательные возможности в сфере сервиса», – отметил Ян К. Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС», комментируя итоги 2018 г. и обозначая перспективы на 2019 г.

В 2019 г. также будет запущен завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Есипово в Московской области. Здесь будут выпускаться седаны E-Класса, а затем локализовано производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

«Несмотря на достаточно непростую экономическую ситуацию, малотоннажное подразделение Mercedes-Benz продемонстрировало рост продаж на 2%. Интерес российских клиентов к многофункциональным автомобилям, V-Классу и Vito, остается достаточно высоким. И, конечно, наш герой Sprinter Classic показывает уверенные результаты. Mercedes-Benz Vans занимает лидирующие позиции, предлагая премиальные транспортные решения: привлекательные и надежные автомобили, которые полностью соответствуют ожиданиям клиентов», – говорит Томас Гансер, генеральный директор Mercedes-Benz Vans в России.

2018 г. в России стал годом больших премьер: как на одном из ключевых рынков здесь уже летом состоялась грандиозная премьера Х-Класса, в конце года запущены продажи и шестицилиндровой версии, а также новое поколение Sprinter. Дилерская сеть Mercedes-Benz Vans насчитывает на сегодня 64 точки продаж, из них 15 специализированных малотоннажных центров и 16 сервисных центров.