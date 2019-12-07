Michelin, TripAdvisor и TheFork договорились о сотрудничестве

Компания TheFork приобретает сервис Bookatable и выходит на рынки Великобритании, Германии, Австрии, Финляндии и Норвегии

Группа Мишлен совместно с сервисом TripAdvisor и TheFork заключает соглашение о лицензионном сотрудничестве с целью объединения экспертизы Красного Гида Мишлен в области гастрономии, обширной клиентской базы платформы TripAdvisor и передового сервиса бронирования TheFork.

Все 14 тысяч ресторанов, отобранных инспекторами Красного гида Мишлен по всему миру, будут отображаться с соответствующими обозначениями в виде звезд, пиктограммы Bib Gourmand и пиктограммы «тарелки» на веб-сайте и в приложениях TripAdvisor. Таким образом, более удобный доступ к рейтингу Мишлен получит большее количество людей. В ближайшее время появится возможность бронировать столики примерно в 4 000 ресторанов по всей Европе через сервис TheFork и цифровую платформу Красного гида Мишлен.

Кроме того, компания Мишлен подписала соглашение о продаже сервиса Bookatable компании TheFork. Благодаря этому приобретению TheFork укрепит свои позиции на имеющихся рынках и выйдет на рынки пяти новых для себя стран: Великобритании, Германии, Австрии, Финляндии и Норвегии. Другими словами, 14 тысяч ресторанов в списке сервиса Bookatable будут присоединены к 67 тысячам ресторанов, доступных для бронирования через сервис TheFork. Таким образом, эта платформа бронирования ресторанов станет крупнейшей в сети Интернет. Условия приобретения компанией TheFork сервиса Bookatable разглашать не планируется.

120 лет Красный гид Мишлен стремится предоставить независимую и достоверную информацию о ресторанах, демонстрируя уважение к регионам и их кулинарным традициям, а также предлагая вниманию гурманов работу увлеченных шеф-поваров. Объективный характер критериев, применяемых инспекторами Красного гида Мишлен, помогает распространять гастрономические традиции по всему миру и способствует развитию туризма.

Благодаря сотрудничеству Красного гида Мишлен, платформы TripAdvisor и сервиса TheFork информация о ресторанах и шеф-поварах из Красного гида Мишлен станет доступной намного большему количеству людей, а связь с мировыми платформами онлайн-бронирования приведет к увеличению количества бронирований.

«Это стратегическое сотрудничество компаний Мишлен и TripAdvisor станет основой небывало обширного доступа к гастрономической информации из Красного гида Мишлен, который составляется уже более 120 лет и рекомендации ресторанов в котором основаны на независимой и профессиональной оценке наших инспекторов, — отмечает Скотт Кларк, член исполнительного комитета Группы Мишлен. — Совместив уникальные критерии отбора ресторанов Красного гида Мишлен с всеобъемлющей платформой планирования путешествий TripAdvisor, мы сделаем рейтинги Красного гида Мишлен доступными намного большему количеству гурманов по всему миру».

Новые амбициозные соглашения позволят миллионам пользователей легко и быстро находить и бронировать отобранные инспекторами Мишлен рестораны в сервисе TheFork. Все рестораны, являющиеся партнерами сети TheFork, можно будет бронировать на цифровых платформах Красного гида Мишлен.

«Мы рады, что линейка TripAdvisor пополнилась сервисом Bookatable. Это соглашение поможет нам расширяться и предлагать как ресторанам, так и их поклонникам более ценные услуги, — отмечает Бертран Йеленспергер, старший вице-президент подразделения TripAdvisor Restaurants и управляющий директор компании TheFork. — Кроме того, рестораны, отобранные компанией Мишлен, будут представлены и доступны для бронирования на наших платформах. В результате мы сможем еще лучше направлять пользователей к значимым для них ресторанам».

TheFork и TripAdvisor обеспечивают ресторанам невероятно огромное количество заинтересованных посетителей. Благодаря различным приобретениям сервис TheFork работает уже на 22 рынках, нацеливаясь на местных потребителей и предлагая их вниманию более 80 тысяч ресторанов. Ежемесячно на веб-сайт сервиса заходят более 30 млн посетителей. Каждый месяц платформа TripAdvisor помогает почти 460 млн путешественников эффективно планировать свои поездки. В их распоряжении имеется более 830 млн обзоров и мнений о 8,6 млн отелей, ресторанов, достопримечательностей, авиакомпаний и круизов. Эти виртуальные посетители представляют собой невероятно огромное количество новых клиентов для ресторанов, которые получают возможность значительно повысить свои доходы.

По данным недавнего исследования организации Strategy&, являющейся членом сети PwC, в 2018 году компании обеспечили почти 8 млрд долларов дохода на шести изученных рынках (Франция, Италия, Нидерланды, Испания, США и Великобритания). Это соответствует более чем 320 млн дополнительных обслуживаний в ресторанах.