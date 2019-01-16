Стартует прием заказов на специальную версию Lexus LC Yellow Edition

Lexus объявляет о начале приема заказов на новую эксклюзивную версию флагманского купе LC Yellow Edition

14 января 2019 года все официальные дилеры Лексус на территории Российской Федерации начали прием заказов на новую специальную версию флагманского купе Lexus LC Yellow Edition. Кузов Lexus LC 500 в эксклюзивной версии Yellow Edition окрашен в ярко-желтый цвет Flare Yellow. Эмаль особенно выигрышно подчеркивает динамичный экстерьер модели и дизайн флагманского купе Lexus. Особая цветовая гамма LC Yellow Eiditon находит свое продолжение и в оформлении салона. Панели дверей эксклюзивного купе отличаются вставками из Алькантары теплого желтого оттенка. В обивке сидений, отделке приборной панели, рулевого колеса и центрального подлокотника применяется специальная белая кожа с контрастной желтой прострочкой, воплощающей мастерство исполнения такуми. Потолок автомобиля в версии Yellow Edition отличается отделкой из Алькантары, а передние сиденья с электрорегулировкой в 10 направлениях – обивкой из полуанилиновой кожи. Кроме того, Lexus LC Yellow Edition оснащается подголовниками с электрорегулировкой и проекционным дисплеем (HUD). Помимо уникального экстерьера Lexus LC Yellow Edition отличается великолепной динамикой, превосходной управляемостью и непревзойденной маневренностью, которые обеспечивает комплектация LC Sport +. Система динамического управления Lexus Dynamic Handling, обеспечивающая независимую регулировку угла поворота колес передней и задней осей, системы рулевого управления с переменным передаточным числом (Variable Gear Ratio Steering), а также дифференциал повышенного трения Torsen гарантируют потрясающие динамические характеристики и управляемость. Эти передовые системы позволяют полностью задействовать потенциал глобальной платформы GA-L, отличающейся превосходной сбалансированностью и низким центром тяжести. В движение Lexus LC Yellow Edition приводится атмосферным двигателем V8 мощностью 477 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Серия Yellow Edition доступна на LC 500 и предлагается в России по цене 8 285 000 рублей.