Avatr – старт нового бренда электромобилей

Changan официально представила на российском рынке свой новый бренд электромобилей Avatr, заявив, что модели бренда скоро станут доступны покупателям в России. Как отметили в компании, Avatr, созданный в партнерстве с международными лидерами в области IT и разработки аккумуляторных технологий, станет одним из представителей интеллектуальной мобильности, сочетая передовые технические возможности и оригинальный дизайн.

Бренд Avatr был основан в 2018 году и за короткое время зарекомендовал себя как перспективный участник в сегменте интеллектуальных электромобилей. По информации компании, Avatr создан при активной поддержке технологических компаний и лидеров в производстве тяговых аккумуляторов, что позволило ему начать разработку и внедрение инновационных решений для электромобильной отрасли. Changan подчеркивает, что цель создания Avatr — развитие уникального подхода к мобильности, ориентированного на использование интеллектуальных технологий.

При создании Avatr компания уделяет большое внимание надежности, качеству сборки и выбору материалов. В компании заявляют, что каждый автомобиль проходит строгий контроль, чтобы гарантировать высокие стандарты производства и долговечность каждой модели. По словам представителей Changan, их приоритетом было создание автомобилей, которые будут не только впечатлять технологиями, но и отличаться прочностью и вниманием к мельчайшим деталям.







Avatr

Дизайнерский центр и команда

Разработка дизайна для Avatr осуществляется в глобальном дизайн-центре компании, расположенном в Мюнхене, который возглавляет Надер Фагихзаде. В компании сообщили, что руководитель дизайн-центра, проработавший около 20 лет в BMW, отвечает за уникальный визуальный стиль моделей Avatr. Именно этот комплексный подход к созданию гармоничного интерьера и экстерьера, как подчеркивает Changan, позволяет бренду выделяться среди люксовых электромобилей.

Название бренда Avatr основано на древнем санскритском слове, означающем «воплощение». Как сообщают представители компании, этот выбор подчеркивает концепцию персонализированной мобильности, отражающей стиль и индивидуальность владельца. В компании отмечают, что Avatr стремится быть не просто транспортным средством, а воплощением уникального стиля и предпочтений своего владельца.

Модели Avatr разрабатываются в сотрудничестве с известными дизайнерскими домами, такими как Givenchy, Dior и Fendi. В пресс-релизе компании говорится, что подобные коллаборации позволяют создать гармоничное сочетание передовых технологий и высокого стиля, делая автомобили бренда объектом внимания ценителей премиального дизайна. Каждый элемент отделки тщательно подбирается, чтобы соответствовать высоким стандартам, которые ставит перед собой бренд.

Технологии и подход к клиентам

Avatr, по заявлению компании, стремится предвосхищать и превосходить ожидания клиентов, предлагая передовые технологии и персонализированный подход к обслуживанию. Среди особенностей бренда подчеркивается «теплота технологий», отражающая стремление учитывать потребности пользователя и создавать комфортное взаимодействие с автомобилем. Также в компании отмечают, что каждая деталь продумана до мелочей, чтобы обеспечить уникальный пользовательский опыт.

Логотип Avatr выполнен в виде многогранника, что, как отмечают в компании, символизирует стремление к развитию и многогранность индивидуальности каждого владельца. Пресекающиеся линии отражают желание исследовать новые грани собственного «я», а каждая плоскость логотипа подчеркивает уникальность подхода бренда к созданию автомобилей.