Михаил Мишустин выступил против новых штрафов для автомобилистов

Премьер-министр призвал осторожнее подходить к повышению штрафов и пеней, чтобы они не были неподъемными для людей – Autonews

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает ТАСС. По его словам, такие штрафы для автомобилистов являются непосильными. В качестве примера он привел санкции за превышение скорости. Если новый КоАП будет принят, штраф за это нарушение вырастет до 5 тыс. рублей.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — заявил Мишустин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить внесение в Госдуму проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Парламентарий заявил, что предложение Минюста об увеличении штрафов, в том числе за нарушение правил дорожного движения, вызвало негативную реакцию как со стороны специалистов, так и со стороны гражданского общества.

Премьер призвал осторожнее подходить к повышению штрафов и пеней, чтобы они не были неподъемными для людей. Также он потребовал не выносить на обсуждение «сырые» документы.

Также сообщалось, что глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Парламентарий подчеркнул, что предложение Минюста об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения вызывает «недоумение». По словам Крашенникова, проект не соответствует целям экономической политики России и противоречит ориентирам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он подчеркнул, что такие нововведения «усиливают репрессивные механизмы».

Разработкой нового документа занимался Минюст. В случае принятия проекта нового КоАП он вступит в силу с 1 января 2021 года. Основные изменения коснутся автомобилистов: штрафы резко вырастут, введут санкции за опасное вождение, а еще в России впервые появится накопительная система нарушений.

Основные изменения в таблице штрафов касаются превышения скорости (самого распространенного нарушения ПДД). Так, за +20–40 км/ч к разрешенной скорости выпишут штраф в 3000 руб. вместо 500 рублей. За +40–60 км/ч будут штрафовать на 4000 руб. (сейчас 1000 руб.) и так далее вплоть до 10 000 рублей. Помимо этого, КоАП предлагают дополнить новой статьей — «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Таким образом, если водитель в течение одного года три раза грубо нарушил ПДД, то его лишат прав на полтора года.

Кроме того, в случае одобрения документа водителей начнут штрафовать на 5000 руб. за опасное вождение. Также увеличат штраф за вождение в нетрезвом виде с 30 000 до 40 000 руб., а права буду забирать не на два, а на три года. Если же в салоне находились дети до 16 лет, то штраф может вырасти до 50 000 рублей.