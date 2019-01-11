Зимние тесты Land Rover Discovery Sport 2020

Зимние тесты Land Rover Discovery Sport 2020
Январь 11 11:05 2019

Фотошпионы смогли запечатлеть новый внедорожник во время испытаний холодом — на заснеженных дорогах

Несколько дней назад мы видели снимки прототипов, тестируемых в теплую погоду, которые носили почти такой же камуфляж. У этих двух испытательных мулов также можно отметить черную ленту, наклееную во многих местах по неизвестным причинам, особенно на стороне водителя и задних крыльях. Возможно, что автомобили получили небольшие повреждения при тестировании по заснеженным дорогам к северу от полярного круга.

В любом случае, мы видим одинаковый камуфляж на всем автомобиле, кроме крыши, и маскирующие панели, скрывающие детали передней части. Однако он позволяет рассмотреть новые фары головного света. Задняя часть также получает некоторые изменения в дизайне, особенно задние фонари, но у бампера, вероятно, будут некоторые незначительные различия по сравнению с текущей моделью.

Ожидается, что обновленный Discovery Sport оснастят переработанной подвеской, предназначенной для работы с увеличенной массой и батареями гибридной трансмиссии. Также ожидается, что интерьер получит несколько экранов и ряд стилистических решений, позаимствованных у Evoque.

Источник напоминает, что новый Discovery Sport может появиться ближе к концу 2019 года. Однако как долго модель продержится на рынке остается под вопросом, поскольку к 2022 году ожидается смена поколений.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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