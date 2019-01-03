Новая порция запретов

Дорожникам теперь запрещено на время ремонта закрывать более 50% проезжей части, владельцам ресторанов и кафе — устанавливать ограждения на уличных парковках.

Таковы нормы нового закона «Об организации дорожного движения», вступившего в силу 30 декабря. Водители автомобилей Федеральной службы охраны (ФСО), Следственного комитета (СКР), Росгвардии теперь не платят за парковку, а регионы имеют право запрещать проезд в центры городов машинам с грязным выхлопом.

Вступивший в силу ФЗ-443 «Об организации дорожного движения» готовился Минтрансом с 2012 года. Документ был необходим для устранения правовых пробелов, мешающих бороться с пробками. После многолетних обсуждений в декабре 2017 года Госдума приняла закон с годовой отсрочкой вступления в силу.

Начиная с 30 декабря дорожные службы при выполнении работ по реконструкции, капремонту или ремонту не имеют права закрывать для проезда более 50% проезжей части.

Если без этого не обойтись, то нужно организовать объезд данных участков. Ограждения не должны устанавливаться раньше, чем за три дня до начала дорожных работ. «Данной нормой исключаются необоснованные перекрытия дорог на длительный срок»,— пояснили “Ъ” в Минтрансе.

Запрещено устанавливать ограждения и «иные конструкции, препятствующих использованию парковок общего пользования, за исключением платных парковок».

«Данной нормой исключается возможность установки различных устройств для закрытия парковочных мест в интересах владельцев ресторанов, отелей.

Тарифы на парковку должны быть установлены в соответствии с методикой Минтранса.

При этом взимать плату за парковку «не допускается» в отношении автомобилей оперативных служб, ФСО, военной полиции, Росгвардии, СКР, используемых «в связи со служебной необходимостью».

Закон предусматривает создание единого реестра парковок общего пользования на территории Москвы, пояснили “Ъ” в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). «Данные о парковках в городе можно будет найти на сайте parking.mos.ru, они будут доступны всем автомобилистам, — пояснили в учреждении. — Владельцы парковок будут передавать информацию в реестр, который будет вести АМПП.

Рекомендуем операторам негородских парковок уже сейчас передавать нам все данные о парковочных местах.

Для администратора московских парковок работа по подключению негородских парковок важна, чтобы сделать мобильное приложение еще более удобным и информативным для водителей. Они смогут выбирать между парковками уличными и парковками в торгово-развлекательных и бизнес-центрах, гостиницах».

Напомним, на этапе подготовки закон приобрел скандальную известность благодаря норме, разрешающей регионам вводить платный въезд. Предполагалось, что ей воспользуется в первую очередь Москва. Инициатива вызвала негативную реакцию в обществе и в финальный закон не вошла. Субъекты федерации при этом получили право вводить запреты для проезда автомобилей определенных видов в зависимости от экологического класса (в ПДД для этого уже введены знаки) и наполненности пассажирами (так называемые carpool-полосы, уже применяются в США).

Ни один город, включая Москву, не заявил о намерениях новые полномочия использовать. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что Москва станет первым городом, где будут вводиться ограничения для низкоэкологичных машин: по его данным, прорабатываются варианты ограничения въезда авто с двигателями «Евро-2» или «Евро-4» в пределы МКАД.