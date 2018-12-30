В Москве повысится тариф на эвакуацию

В Москве повысится тариф на эвакуацию
Декабрь 30 12:02 2018

Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на четыре процента с 1 января 2019 года

Стоимость эвакуации ТС категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил составит 3200 рублей, категории В с мощностью 80−250 лошадиных сил — 5200 рублей, свыше 250 лошадиных сил — 7400 рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49200 рублей.

Стоимость суток хранения мотоциклов поднимется до 520 рублей, для автомобилей с массой, не превышающей 3,5 тонны, — останется 1000, а для грузовиков и негабаритных автомобилей — поднимется на 200 рублей — до 2200. Для тех, кто оплачивает перемещение и хранение сразу, скидка в размере 25% сохраняется.

В конце 2017 года власти Москвы решили отказаться от услуг частных компаний по эвакуации автомобилей, так как в адрес подрядчиков поступало большое количество жалоб от горожан. Весной текущего года был заключён контракт на поставку 98 эвакуаторов в собственность с целью полностью заменить услуги подрядчиков. В общей сложности на московских дорогах стали работать 270 городских эвакуаторов.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Valery Volkov
    Декабрь 30, 21:33 #1 Valery Volkov

    А что такого в Москве произошло, что и это дорожает? Просто Ликсуту с Собакиным не хватать стало на хлеб с маслом?

  2. Але Евста
    Декабрь 30, 23:15 #2 Але Евста

    А им все мало.

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