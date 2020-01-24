Инспектора ДПС, который за нарушение остановил замглавы МВД, заставили объясниться

Оказалось, что в иномарке ехал заместитель главы московской полиции Николай Федорук. Гаишника отстранили от дежурства и заставили писать объяснительную, сообщает Baza.
История произошла, когда замглавы полиции ГУ МВД по столице торопился в храм Влахернской Иконы Божией Матери в Кузьминках. Водитель полковника выехал на встречку, объезжая пробку перед церковью.
По информации журналистов, Федорчук спросил Черных:
«Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?»
Вопрос с наказанием для гаишника пока не решен. В МВД и Госавтоинспекции информацию пока не прокомментировали.
По материалам Znak.
C 2014 года www.amsrus.ru
У нас в стране, кто у власти, тот король. Что хотят, то и делают!
Из-за таких людей складывается образ представителя закона!
Правительство поменяли, а ничего не изменилось
Выезжать на встречу для скорейшей встречи с Всевышнем это правильно. Нехрен было останавливать. В следующий раз ещё для уверенности можно столб вкопать.
Не по чину ход сделал, да…….????
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