Инспектора ДПС, который за нарушение остановил замглавы МВД, заставили объясниться

Инспектор ДПС Роман Черных остановил Toyota Camry, объезжавшую пробку по встречной полосе

Оказалось, что в иномарке ехал заместитель главы московской полиции Николай Федорук. Гаишника отстранили от дежурства и заставили писать объяснительную, сообщает Baza.

История произошла, когда замглавы полиции ГУ МВД по столице торопился в храм Влахернской Иконы Божией Матери в Кузьминках. Водитель полковника выехал на встречку, объезжая пробку перед церковью.

По информации журналистов, Федорчук спросил Черных:

«Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?»

Вопрос с наказанием для гаишника пока не решен. В МВД и Госавтоинспекции информацию пока не прокомментировали.

По материалам Znak.