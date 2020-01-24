Инспектора ДПС, который за нарушение остановил замглавы МВД, заставили объясниться

Инспектора ДПС, который за нарушение остановил замглавы МВД, заставили объясниться
24 января 12:11 2020

Инспектор ДПС Роман Черных остановил Toyota Camry, объезжавшую пробку по встречной полосе

Оказалось, что в иномарке ехал заместитель главы московской полиции Николай Федорук. Гаишника отстранили от дежурства и заставили писать объяснительную, сообщает Baza.

История произошла, когда замглавы полиции ГУ МВД по столице торопился в храм Влахернской Иконы Божией Матери в Кузьминках. Водитель полковника выехал на встречку, объезжая пробку перед церковью.

По информации журналистов, Федорчук спросил Черных:

«Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?»

Вопрос с наказанием для гаишника пока не решен. В МВД и Госавтоинспекции информацию пока не прокомментировали.

По материалам Znak.

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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Николай Лапшин
    24 января, 12:40 #1 Николай Лапшин

    У нас в стране, кто у власти, тот король. Что хотят, то и делают!
    Из-за таких людей складывается образ представителя закона!

  2. Сергей Сергеевич
    24 января, 12:42 #2 Сергей Сергеевич

    Правительство поменяли, а ничего не изменилось

  3. Shchukin Denis
    24 января, 12:46 #3 Shchukin Denis

    Выезжать на встречу для скорейшей встречи с Всевышнем это правильно. Нехрен было останавливать. В следующий раз ещё для уверенности можно столб вкопать.

  4. Oleg Paster
    24 января, 12:57 #4 Oleg Paster

    Не по чину ход сделал, да…….????

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