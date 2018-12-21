Предъявлено новое обвинение Карлосу Гону

Предъявлено новое обвинение Карлосу Гону
Декабрь 21 18:45 2018

Прокуроры предъявили новый ордер на арест бывшему председателю совета директоров автомобилестроительной компании Nissan Карлосу Гону

Теперь экс-глава объединенного альянса Nissan, Mitsubishi и Renault подозревается в том, что возложил на Nissan потери от личных инвестиций, которые составили более 16 миллионов 200 тысяч долларов. Эти потери стали результатом мирового финансового кризиса в 2008 году.

В четверг Токийский окружной суд отказал ходатайству прокуратуры о продлении содержания Гона под стражей по обвинению в занижении компенсации руководителя в корпоративных отчетах Nissan на десятки миллионов долларов в течение пятилетнего периода. Как ранее сообщало NHK, Карлоса Гона могли выпустить на свободу сегодня.

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AMSRUS
AMSRUS

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