Nissan и Italdesign объединились для создания уникального прототипа Nissan GT-R50 7

Nissan и Italdesign представляют уникальный прототип GT-R по случаю 50-летия модели

Впервые в истории компании Nissan и Italdesign объединились для создания уникального прототипа – Nissan GT-R50.

Построенный на базе модели Nissan GT-R NISMO 2018 года, уникальный автомобиль знаменует 50-летие как самой модели GT-R, так и компании Italdesign. Европейский дебют прототипа состоится в следующем месяце.

«Не часто одновременно случаются два столь значимых события: 50 лет, как Italdesign формируют автомобильный мир, и 50 лет, как Nissan радует публику своим легендарным GT-R. Чтобы отметить юбилей лидерства в автомобилестроении Nissan и Italdesign и создали этот уникальный GT-R» — говорит Альфонсо Альбайса (Alfonso Albaisa), старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну.

Компания Italdesign разработала и построила автомобиль, а его уникальный, свежий внешний дизайн и интерьер разработаны командами Nissan Design Europe (в Лондоне) и Nissan Design America.

Все лучшее в дизайне

Начиная с передней части автомобиля, Italdesign придал Nissan GT-R50 отличительную черту – ярко выраженный, золотой, внутренний элемент, который, идет от передней части кузова и проходит почти по всей его длине. Капот получил более выраженную форму, а узкие светодиодные фары тянутся от колесных арок к выступам над отверстиями воздухозаборников.

Основным дизайнерским элементом, приковывающим взгляд, стала боковая линия крыши, которая была понижена на 54 мм. Ее средняя часть сделана относительно низкой, а слегка приподнятые боковые части придают всему силуэту атлетический вид. Фирменным элементом стиля GT-R всегда были расположенные позади передних колес вентиляционные отверстия, напоминающие самурайский меч. На новом суперкаре они стали более эффектными благодаря удлиненности и добавленным золотым вставкам.

При взгляде на автомобиль сзади бросаются в глаза широко расставленные колеса с напряженными, мускулистыми колесными арками. Средняя линия кузова понижается, огибая основание заднего окна, в направлении к центру крышки багажника. Линия заднего окна спускается дальше и глубже, чем на стандартной модели. В сочетании с множеством золотых элементов, она выглядит как отдельная, целостная деталь задней части кузова.

Двойные круглые фонари GT-R также получили новое воплощение – как отдельная «парящая» деталь с тонкими световыми кольцами и пустым центром, установленная таким образом, чтобы соединять наружные опорные элементы и центральную часть багажника. Завершенность задней части кузова придает большой регулируемый задний спойлер, закрепленный на двух стойках. Специально разработанные колеса – передние 21х10″, задние 21х10,5″ – акцентируют дерзкий облик автомобиля. Кузов окрашен в цвет Liquid Kinetic Gray, который оживляют уникальные детали юбилейного цвета Energetic Sigma Gold.

Интерьер Nissan GT-R50 от Italdesign выполнен в духе современных суперкаров. На центральной консоли, панели управления и дверных панелях имеются декоративные детали из углепластика двух различных видов. Для обивки сидений используются черный материал Alcantara® и итальянская высококачественная кожа. С золотыми акцентами экстерьера перекликаются детали в салоне: на панели управления, дверях и футуристической рукоятке рычага коробки передач (дизайн которой вдохновлен гоночными болидами). Центральная ступица и спицы оригинального рулевого колеса сделаны из углепластика, а его обод отличается плоской нижней частью и обтянут Алькантарой.

Чистая мощь

Под новыми формами Nissan GT-R50 от Italdesign кроется автомобиль с высокими динамическими характеристиками. Опираясь на опыт участия в гонках GT3, подразделение Nissan NISMO доработало собираемый вручную 3,8-литровый двигатель V6 VR38DETT. По предварительным оценкам, он будет развивать максимальную мощность 720 л.с. и максимальный крутящий момент 780 Нм.

В конструкции силового агрегата появились следующие обновления:

два высокопроизводительных турбонагнетателя с большим диаметром турбины (характеристики уровня GT3) и увеличенными интеркулерами;

приспособленные к работе при особо высоких нагрузках, коленчатый вал, поршни, шатуны и подшипники;

эффективные масляные форсунки для смазки деталей поршневой группы;

модернизированный профиль кулачков распределительных валов;

высокопроизводительные топливные форсунки;

а также оптимизированные системы зажигания, впуска воздуха и выпуска отработанных газов.

Автомобиль оснащен усиленной 6-ступенчатой преселективной коробкой передач с двойным сцеплением и уникальной полноприводной трансмиссией (в которой коробка передач установлена в одном блоке с главной передачей заднего моста). Трансмиссия с усиленными дифференциалами и приводными валами эффективно передает крутящий момент к колесам.

Для прототипа была разработана обновленная подвеска с системой непрерывного регулирования демпфирующего усилия BILSTEIN DampTronic® I. Эффективное торможение обеспечивают передние и задние тормозные механизмы Brembo (передние – с 6-поршневыми, задние – с 4-поршневыми суппортами). Эти суппорты окрашены в ярко-красный цвет и хорошо видны сквозь колесные диски. Шины Michelin Pilot Super Sport (передние – 255/35 R21, задние – 285/30 R21) улучшают сцепление с поверхностью, что необходимо для обуздания мощности двигателя.

«Хотя нельзя сказать, что это GT-R нового поколения, этот автомобиль – восхитительный подарок к празднованию двух юбилеев, выполненный в провокационной и творческой форме. Мы взяли одну из лучших платформ, разработанных Nissan, и японский дизайн – и обернули их в итальянское искусство кузовостроения», – сказал Альбайса.

Nissan GT-R 50 от Italdesign: основные характеристики прототипа Базовая модель Nissan GT-R NISMO Габаритная длина 4784 мм (у стандартного NISMO: 4690 мм) Габаритная ширина 1992 мм (у стандартного NISMO: 1895 мм) Габаритная высота 1316 мм (у стандартного NISMO: 1370 мм) Колесная база 2780 мм Двигатель 3,8-литровый двигатель VR38DETT от NISMO

Макс. мощность (по предварительной оценке): 720 л.с. при частоте вращения 7100 мин-1

Макс. крутящий момент (по предварительной оценке): 780 Н·м при частоте вращения 3600 — 5600 мин-1 Трансмиссия Двигатель переднего расположения (по центру) / система полного привода ATTESA E-TS (коробка передач установлена в одном блоке с главной передачей заднего моста) Коробка передач Усиленная преселективная 6-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (коробка передач установлена в одном блоке с главной передачей заднего моста) Подвеска Система непрерывного управления демпфированием BILSTEIN DampTronic® Тормозная система Brembo, с плавающими составными вентилируемыми дисками

Передние тормозные механизмы: моноблочные 6-поршневые суппорты; тормозные диски 390 x 32,6 мм

Задние тормозные механизмы: моноблочные 4-поршневые суппорты; тормозные диски 380 x 30 мм Типоразмер колес, дюймы Передние: 21 x 10J

Задние: 21 x 10,5J Типоразмер шин Michelin Pilot Super Sport

Передние: 255/35 R21

Задние: 285/30 R21