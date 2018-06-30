Впервые в истории компании Nissan и Italdesign объединились для создания уникального прототипа – Nissan GT-R50.
Построенный на базе модели Nissan GT-R NISMO 2018 года, уникальный автомобиль знаменует 50-летие как самой модели GT-R, так и компании Italdesign. Европейский дебют прототипа состоится в следующем месяце.
«Не часто одновременно случаются два столь значимых события: 50 лет, как Italdesign формируют автомобильный мир, и 50 лет, как Nissan радует публику своим легендарным GT-R. Чтобы отметить юбилей лидерства в автомобилестроении Nissan и Italdesign и создали этот уникальный GT-R» — говорит Альфонсо Альбайса (Alfonso Albaisa), старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну.
Компания Italdesign разработала и построила автомобиль, а его уникальный, свежий внешний дизайн и интерьер разработаны командами Nissan Design Europe (в Лондоне) и Nissan Design America.
Начиная с передней части автомобиля, Italdesign придал Nissan GT-R50 отличительную черту – ярко выраженный, золотой, внутренний элемент, который, идет от передней части кузова и проходит почти по всей его длине. Капот получил более выраженную форму, а узкие светодиодные фары тянутся от колесных арок к выступам над отверстиями воздухозаборников.
Основным дизайнерским элементом, приковывающим взгляд, стала боковая линия крыши, которая была понижена на 54 мм. Ее средняя часть сделана относительно низкой, а слегка приподнятые боковые части придают всему силуэту атлетический вид. Фирменным элементом стиля GT-R всегда были расположенные позади передних колес вентиляционные отверстия, напоминающие самурайский меч. На новом суперкаре они стали более эффектными благодаря удлиненности и добавленным золотым вставкам.
При взгляде на автомобиль сзади бросаются в глаза широко расставленные колеса с напряженными, мускулистыми колесными арками. Средняя линия кузова понижается, огибая основание заднего окна, в направлении к центру крышки багажника. Линия заднего окна спускается дальше и глубже, чем на стандартной модели. В сочетании с множеством золотых элементов, она выглядит как отдельная, целостная деталь задней части кузова.
Двойные круглые фонари GT-R также получили новое воплощение – как отдельная «парящая» деталь с тонкими световыми кольцами и пустым центром, установленная таким образом, чтобы соединять наружные опорные элементы и центральную часть багажника. Завершенность задней части кузова придает большой регулируемый задний спойлер, закрепленный на двух стойках. Специально разработанные колеса – передние 21х10″, задние 21х10,5″ – акцентируют дерзкий облик автомобиля. Кузов окрашен в цвет Liquid Kinetic Gray, который оживляют уникальные детали юбилейного цвета Energetic Sigma Gold.
Интерьер Nissan GT-R50 от Italdesign выполнен в духе современных суперкаров. На центральной консоли, панели управления и дверных панелях имеются декоративные детали из углепластика двух различных видов. Для обивки сидений используются черный материал Alcantara® и итальянская высококачественная кожа. С золотыми акцентами экстерьера перекликаются детали в салоне: на панели управления, дверях и футуристической рукоятке рычага коробки передач (дизайн которой вдохновлен гоночными болидами). Центральная ступица и спицы оригинального рулевого колеса сделаны из углепластика, а его обод отличается плоской нижней частью и обтянут Алькантарой.
Под новыми формами Nissan GT-R50 от Italdesign кроется автомобиль с высокими динамическими характеристиками. Опираясь на опыт участия в гонках GT3, подразделение Nissan NISMO доработало собираемый вручную 3,8-литровый двигатель V6 VR38DETT. По предварительным оценкам, он будет развивать максимальную мощность 720 л.с. и максимальный крутящий момент 780 Нм.
В конструкции силового агрегата появились следующие обновления:
Автомобиль оснащен усиленной 6-ступенчатой преселективной коробкой передач с двойным сцеплением и уникальной полноприводной трансмиссией (в которой коробка передач установлена в одном блоке с главной передачей заднего моста). Трансмиссия с усиленными дифференциалами и приводными валами эффективно передает крутящий момент к колесам.
Для прототипа была разработана обновленная подвеска с системой непрерывного регулирования демпфирующего усилия BILSTEIN DampTronic® I. Эффективное торможение обеспечивают передние и задние тормозные механизмы Brembo (передние – с 6-поршневыми, задние – с 4-поршневыми суппортами). Эти суппорты окрашены в ярко-красный цвет и хорошо видны сквозь колесные диски. Шины Michelin Pilot Super Sport (передние – 255/35 R21, задние – 285/30 R21) улучшают сцепление с поверхностью, что необходимо для обуздания мощности двигателя.
«Хотя нельзя сказать, что это GT-R нового поколения, этот автомобиль – восхитительный подарок к празднованию двух юбилеев, выполненный в провокационной и творческой форме. Мы взяли одну из лучших платформ, разработанных Nissan, и японский дизайн – и обернули их в итальянское искусство кузовостроения», – сказал Альбайса.
Трансмиссия
Двигатель переднего расположения (по центру) / система полного привода ATTESA E-TS (коробка передач установлена в одном блоке с главной передачей заднего моста)
Типоразмер колес, дюймы
Передние: 21 x 10J
Задние: 21 x 10,5J
Типоразмер шин
C 2014 года www.amsrus.ru
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