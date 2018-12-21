ELF и Renault отмечают 50-летие сотрудничества

В честь юбилея компании создали новую совместную линейку смазочных материалов ELF Evolution RN-Tech

В 2018 году марка смазочных материалов ELF и французский автопроизводитель Renault отмечают полувековой юбилей сотрудничества. С 1968 года, когда было подписано соглашение по рекомендации масел между ELF и Renault, компании вместе работают, развиваются и достигают успехов в автоспорте и бизнесе.

За 50 лет совместной работы компании смогли добиться промышленного роста во всем мире, увеличения эффективности и производительности своей продукции, признания и доверия поклонников. Богатый опыт совместной работы и общее стремление к внедрению инноваций легли в основу новой совместной линейки смазочных материалов ELF Evolution RN-Tech, созданной в честь юбилея сотрудничества компаний.

Новые оригинальные высококачественные синтетические смазочные материалы соответствуют всем актуальным допускам производителя RN17, RN17 FE и RN RSA. Отличительной особенностью юбилейного продукта, помимо фирменной высокой производительности и надежности, стал специально разработанный дизайн лимитированной коллекции.

В юбилейную линейку смазочных материалов, созданную совместно Renault и ELF, вошли три типа масел, призванные удовлетворить потребности всего модельного ряда Renault 2018-го года выпуска. Так, к примеру, масло ELF Evolution RN-Tech Sport 0W-40 адаптировано к условиям работы двигателей Renault Sport, а так же к использованию в самых тяжелых климатических и городских условиях. Наконец, масло ELF Evolution RN-Tech Elite FE 0W-20, превышающее технологические стандарты и требования ACEA (Ассоциации европейских производителей автомобилей) к норме выбросов вредных веществ в окружающую среду, позволяет повысить экономию топлива до 3%* в автомобилях Renault за счет снижения трения в двигателе (*согласно официальному тесту улучшения топливной экономичности M111FE).

«За прошедшие 50 лет компании ELF и Renault совместно отвечали вызовам современности и смогли достичь впечатляющих результатов, – комментирует Матье Сулас (Mathieu Soulas), вице-президент Total Lubrifiants, – Останавливаться мы не намерены, ведь с Renault нам под силу решить любые экологические, технические и бизнес задачи, которые могут возникнуть в будущем».

«В России компании сотрудничают уже более 10 лет. “ТОТАЛ ВОСТОК” и Renault Россия стремятся привнести на российский рынок техническую экспертизу, международные инновационные технологии и разработки с целью развития локального рынка и повышения качества клиентского сервиса. Благодаря такому партнерству, выбор в пользу продукции наших компаний делают все большее количество россиян», – говорит Фабьен Вуазен, генеральный директор «ТОТАЛ ВОСТОК».