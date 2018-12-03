Продажи Jeep в России увеличились на 53%

С января по октябрь текущего года в России было продано 1 298 машин марки Jeep

Эта цифра более чем на 53% превзошла результат 2017-го года. Только в октябре динамика спроса на авто этой американской марки достигла отметки «плюс» 200% или 192 реализованных экземпляра против прошлогодних 64-х. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования специалистов «Автостат Инфо».

Чаще всего россияне отдавали предпочтение среднеразмерному американскому внедорожнику Jeep Grand Cherokee. Так, в том же октябре российские поклонники марки стали владельцами 87 таких SUV (+135%) За десять месяцев дилеры пристроили 779 внедорожников, что на 53 процента больше цифры, зафиксированной в прошлом году, сообщил источник.

Второй по популярности моделью марки стал новый внедорожник повышенной проходимости Jeep Wrangler – 39 покупателей (+457%). На третьей строчке расположился Jeep Renegade (+90%), а замыкают «пятерку» самых продаваемых в РФ джипов Jeep Compass и Jeep Cherokee – 18 и десять единиц соответственно. За неполный год объемы реализации вышеуказанных моделей достигли следующих отметок: Jeep Renegade – 297 машин, Jeep Wrangler – 117 штук, Jeep Compass – чуть более 80 авто, Jeep Cherokee – 23 экземпляра.